"Moriré joven": Hallan muerto a famoso de 19 años y filtran macabra despedida en su último VIDEO

California, Estados Unidos.- Una famosa estrella de TikTok de Estados Unidos murió a los 19 años. El tiktoker Cooper Noriega fue encontrado sin vida en el estacionamiento de un centro comercial a las afueras de Los Ángeles. Elementos de la Policía reportaron que transeúntes lo encontraron inconsciente y alertaron al 911, sin embargo, al arribar paramédicos ya no pudieron hacer nada más para reanimarlo y lo declararon muerto.

De acuerdo con TMZ, Cooper no estaba dentro de su vehículo cuando fue encontrado sin vida en Burbank y no había señales de violencia en su cuerpo, por lo que hasta ahora ha quedado descartado que se tratara de algún asesinato. Aunque ya le practicaron una autopsia, "no se ha determinado la causa de la muerte y el médico forense solicita más investigaciones", por lo que la confirmación de la causa de muerte ha sido aplazada.

Apenas algunas horas antes de que muriera, el tiktoker publicó para los más de 2 millones de seguidores que lo siguen en la plataforma un video de él recostado en la cama y con la cabeza bajo las sábanas, en el que escribió algo que estremeció a todos: "¿Quién más está pensando que va a morir joven?", sugiriendo que habría predicho su propio deceso y que continuamente pensaba en esta posibilidad.

Días antes de morir, el adolescente que publicaba sobre skateboarding, moda y comedia había compartido sus luchas con la salud mental y la adicción con sus más de 500 mil seguidores en Instagram, escribiendo: "He estado luchando con la adicción desde que tenía 9 años, puedes pensar que es una locura, pero es la vida que me ha tocado. Me gustaría utilizar la influencia que me han dado para crear un espacio construido sobre la difusión de la conciencia y la normalización de hablar de la enfermedad mental".

Una de las muchas cosas que he aprendido mientras luchaba contra la adicción es que rodearte de gente negativa solo te hundirá", dijo entonces.

Apenas el pasado 5 de junio, la joven estrella de redes sociales anunció que planeaba crear un grupo de ayuda en la plataforma Discord para que la gente pudiera hablar de sus experiencias con la salud mental. En la grabación, Noriega sostuvo: "Acabo de crear un servidor de Discord estrictamente para la salud mental por lo mucho que los quiero, y lo mucho que lucho con ella yo mismo. Quiero que no estén solos y que se sientan seguros".

