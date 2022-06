Tragedia en la música: Emboscan y matan a tiros a cantante; predijo su muerte y estremece VIDEO

Comparta este artículo

Illinois, Estados Unidos.- La música se viste de luto luego de confirmarse el fallecimiento de un popular cantante originario de Chicago, quien la madrugada de este viernes fue atacado a tiros y asesinado. Se trata del rapero FBG Cash, cuyo nombre real era Tristian Hamilton, de 31 años de edad. De acuerdo con informes del NY Post, viajaba con una mujer de 29 años en su vehículo cuando fueron acribillados; ella sobrevivió pero está en condición crítica.

Según el medio local ABC7 Chicago, la Policía fue alertada luego de que recibieran reporte de un tiroteo ocurrido este viernes por la mañana, en el que el rapero se vio involucrado. De acuerdo con los informes iniciales, dentro del vehículo atacado estaba el cantante con una mujer cuando de repente el presunto asesino se les emparejó en un sedán negro de cuatro puertas, salió del auto y abrió fuego contra las dos víctimas antes de subirse de nuevo al vehículo y huir.

La joven que viajaba con el ahora fallecido, cuyo nombre no ha sido divulgado, es una mujer de 29 años que resultó con heridas de bala en el brazo izquierdo y la parte superior de la espalda. Fue llevada de urgencia a un centro médico del área donde se reporta en condición crítica. Por otro lado, Hamilton sufrió múltiples heridas de bala por todo el cuerpo. Fue llevado del lugar de los hechos aún con vida, sin embargo, al acudir al hospital fue pronunciado muerto.

Hasta ahora ningún sospechoso ha sido arrestado en relación al incidente, por lo que detectives continúan su investigación y piden al público brindar cualquier información que ayude al caso. De acuerdo con el sitio web neoyorquino NY Post, algunos periodistas contactaron a la oficina que manejaba la carrera musical del rapero para que brindaran declaraciones, pero hasta ahora no habían obtenido respuesta.

FBG Cash era miembro del Fly Boy Gang de Chicago (de ahí sus iniciales FBG), el cual también era conocido como The Clout Boyz o "tooka gang", con los también raperos Lil Jay, Wooski, Billionaire Black, Young Mello, FBG Dutchie y el fallecido FBG Duck, quien fue asesinado en el 2020. Apenas hace dos semanas antes de su muerte, acababa de lanzar el video musical de su sencillo Intro. En su cuenta oficial de Instagram, la cual tiene más de 50 mil seguidores, se mantenía muy activo con sus publicaciones.

En sus videos musicales era común ver al rapero y a sus colegas con diversas armas, dinero, joyas y autos de lujo. Hace algunas semanas, publicó en la descripción de una foto una estremecedor mensaje que para muchos significó que ya presentía su muerte y hasta que la predijo: "I Think That They Want Me Dead, Come And Get Me I Ain’t Scared" ("Creo que me quieren muerto. Vengan por mí, no tengo miedo"). Descanse en paz.

Fuente: Tribuna