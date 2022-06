Tras 26 años desaparecida, protagonista de TV Azteca vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace algunas horas una reconocida actriz de telenovelas, quien protagonizó los más exitosos melodramas de TV Azteca, dio una entrevista exclusiva al programa Hoy donde hizo insólitas confesiones. Fue apenas este 2020 que la estrella de la televisión mexicana por fin regresó a Televisa luego de 26 años desaparecida pues los ejecutivos le ofrecieron ser parte de un interesante y ambicioso proyecto.

Se trata de la aclamada mexicana Angélica Aragón, quien inició su carrera artística de la mano de San Ángel desde la década de los 80's con pequeñas participaciones en melodramas como El amor tiene cara de mujer y Sandra y Paulina. Posteriormente la actriz consiguió papeles más interesantes y actuó en Vanessa, Chispita, La Fiera, Principessa, En Carne Propia, Agujetas de color de rosa, Cañaveral de Pasiones, entre otras.

En 1997 la también amante del cine y la danza decidió renunciar a Televisa porque sintió "despreciada". Dijo que se cansó de que solo le dieran personajes "mayores" y se integró a las filas de televisora del Ajusco para hacer el inolvidable melodrama Mirada de mujer junto a Ari Telch. Además actuó en las novelas La chacala, Marea brava, Mirada de mujer: El regreso y A corazón abierto marco su retiro de la empresa, pues luego de ello se dedicó solo a hacer teatro, cine y series.

No obstante, este 2022 la originaria de CDMX por fin recibió la oportunidad perfecta para volver a la televisora de San Ángel y es que los ejecutivos decidieron recibirla luego de 26 años de ausencia para que formara parte de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, la bioserie no autorizada del fallecido cantante Vicente Fernández donde ella interpretó a 'Dalia Muñoz', una periodista que entrevista al patriarca de los Fernández y a parte de la familia para contar su historia.

Durante la mañana de ayer viernes 10 de junio Aragón reapareció en el matutino Hoy debido a que dio una entrevista exclusiva al periodista Ricardo Escobar en donde habló sobre su participaci��n en esta serie y aseguró que se siente sumamente feliz de haber podido participar en el proyecto que produjo Juan Osorio. La actriz de 68 años explicó que no solo el público quedó encantado con su participación, sino que famosas como Lucía Méndez también le llamaron para felicitarla.

Con Lucía hice la telenovela Vanessa y entonces nos dejamos de ver pero a raíz de la serie, como ella hizo tres películas con Vicente, me habló inicialmente para felicitarnos y felicitar a Pablo y me dice 'dile que mis respetos' y me dice 'tú, vieja' y nos agarramos a platicar", expresó.