Tras vender hamburguesas para sobrevivir, Violeta Isfel reaparece y paraliza a la farándula

Ciudad de México.- Pese a que en el año 2009, Violeta Isfel se ganó gran popularidad con su personaje de 'Antonella' en Atrévete a Soñar e incluso llegó a tener éxitos musicales como 'Las Divinas', lo cierto es que tuvo que pasar por momentos difíciles después de esta telenovela, sobre todo cuando ocurrió la pandemia por Covid-19, tiempo en el que varias celebridades tuvieron que reinventarse para poder percibir ingresos extra debido a la cancelación de diversos proyectos.

Es por esta razón que, durante el año 2020, la actriz de Una Familia Con Suerte abrió un negocio de venta de hamburguesas, conocido como Isfel Burgers, de hecho la sucursal de Tizayuca, en Hidalgo, tuvo que cerrar en enero del 2022 debido al incremento en la renta de los locales, aún así, Violeta no se detuvo y continuó buscando proyectos. Actualmente se encuentra participando en Las Estrellas Bailan en Hoy y en la puesta en escena de Contigo Pero Sola.

Tras los varios altibajos que la actriz de La Vecina, Porque el amor manda y Mi marido tiene familia tuvo que pasar, este sábado, 11 de junio, celebró su cumpleaños número 37; sin embargo, la actriz comenzó a festejar desde la noche del pasado viernes con el elenco de Contigo Pero Sola, donde sopló las velitas de un curioso pastel hecho de lo que parecían ser pingüinos (pastelillos de chocolate rellenos de crema pastelera), mientras que algunos de sus compañeros le cantaron 'Las Mañanitas', hecho que presumió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Violeta Isfel celebra su cumpleaños en el teatro

Y, como ya es tradición en Televisa, Rosy Ocampo no dejó de dedicarle un tierno mensaje a Violeta Isfel, a través de la aplicación de la camarita y es que, ambas trabajaron juntas en el año 2008, cuando la actriz compartió créditos con Jacqueline Bracamontes, Jaime Camil y Valentino Lanús en Las Tontas No Van Al Cielo, hace ya 14 años. Aunque parece ser que el pasar del tiempo no es problema para la productora quien aún en este 2022 recuerda a la que alguna vez dio vida a 'Lucía López'.

Rosy Ocampo felicita a Violeta Isfel por su cumpleaños

