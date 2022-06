Yuridia rompe el silencio al confesar cómo vivió el fallecimiento de su hermano

Ciudad de México.- La cantante sonorense, Yuridia Francisca Gaxiola, mejor conocida simplemente como Yuridia, decidió romper el silencio al recordar a su hermano fallecido esto tras presentarse en una entrevista con la conductora grupera, Blanca Martínez, alias ‘La chicuela’, para su canal de YouTube, donde lo catalogó como uno de los eventos más tristes.

En su mensaje, la intérprete de 'La Maldita Primavera', dijo que sufrió por mucho tiempo debido a esa pérdida, sin embargo, con el paso del tiempo pudo superarlo pues cabe mencionar que meses antes ella comenzó con una gira, por lo que fue triste su distanciamiento de él, debido a que no vivió sus últimos momentos.

“Entré a ‘La Academia’ en enero, salí en julio y él murió en diciembre. En julio empecé la gira, todo ese año no lo vi, entonces no recuerdo la última vez que lo vi y eso siempre se me quedó”, indicó Yuridia.

Fue horas después de su participación en el Auditorio Nacional cuando ella recibió la trágica noticia, pues en ese momento su carrera iba en ascenso, tras quedar en segundo lugar en La Academia, tras ser vencida por el guerrerense Erasmo Catarino, quien a la fecha no ha tenido nada destacable en su carrera tal y como la originaria de Sonora.

Además, ella añadió que ya sabía del problema de su hermano, por lo que estaba en alerta por si algo ocurría, sin embargo, jamás se esperó que falleciera de esa forma, sin embargo, con el paso del tiempo lo ha sobrellevado y espera que más adelante siga creciendo su carrera con nuevos proyectos, tal y como el que tiene ahora en La Voz.

Yo sabía que él estaba internado, pero decía; ‘No va a pasar nada, se va a aliviar’. No me pasaba por aquí que me iban a despertar en la mañana y me iban a decir que ya no estaba con nosotros”, mencionó.