Consuelo Duval rompe el silencio y revela 'polémica relación': "Podrían tacharme de roba maridos"

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este domingo, 12 de junio, la comediante, Consuelo Duval sacudió a la farándula después de romper el silencio y revelar una relación que podría considerarse controversial y es que, no dudó en señalar que tras publicar la fotografía, las personas podrían llegar a tacharla de ser una "roba maridos" al más puro estilo de Karla Panini. Pero no termina ahí, ya que la esposa de este actor no se guardó nada y reaccionó en la misma publicación de la celebridad de La Hora Pico... ¿Quieres enterarte de lo ocurrido? Entonces, no dejes de leer.

Como muchos sabrán, Consuelo Duval ha manifestado en diversas ocasiones que ella no está en busca del amor; sin embargo, esto no exenta a su personaje de la ficción 'Nakaranda', quien al parecer está arrasando después de haber terminado su relación con el Vítor y es que, según algunas fotografías de su nueva serie: Tal Para Cual, su personaje se ha mantenido muy cercano a dos galanes.

Consuelo Duval y Emmanuel Palomares en 'Tal Para Cual'

La primera vez, Duval compartió una fotografía (en su cuenta oficial de Instagram) dándose tremendos besos con el actor Emmanuel Palomares, quien dará vida a 'El Donovan', mientras que este domingo, la intérprete de 'Federica P. Luche' publicó una imagen en donde se ve sumamente cercana con el líder de la Trakalosa, Edwin Luna, quien al aparecer también tendrá una participación en Tal Para Cual. Dado que el actor está casado en la vida real con Kimberly Flores, Consuelo no pudo evitar lanzar una broma a la esposa de éste.

Entiendo que tal vez, las gentes y las personas podrían tacharme de roba maridos, o quizás también de cascos ligeros, pero ya se los dije y se los repito otra vez de nuevo... 'No hay matrimonio, no hay tesoro'. Manta Kimberly Flores te lo juro de a Dios que él me andaba coquetiando. Fue Edwin Luna... Yo namás pasaba por ahí", declaró la actriz, metida en su papel de 'La Nacaranda'

Edwin Luna en 'Tal para cual'

Por su parte, Kimberly Flores no pudo evitar contestar a la broma de la actriz, por lo que se manifestó en la sección de comentarios, para afirmar: "A ti sí te dejó que lo toquetees todo. Te amo". Mientras que Edwin Luna, reaccionó con algunos emojis de flama, probablemente para resaltar lo 'apasionado' de la relación de su personaje con la 'Nakaranda'. En tanto, los seguidores de la actriz quedaron impresionados por los galanes que el personaje tendrá durante la primera temporada de su programa.

