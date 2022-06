(FOTO) Shock en la farándula: Verónica Castro afirma que encontró a su primo perdido

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, 11 de junio, Verónica Castro, quien es considerada una de las celebridades más grandes de Televisa, debido a su amplía trayectoria, logró causar gran shock en la farándula después de revelar que había encontrado a su primo perdido en la basílica de Guadalupe... ¡Así como lo lees! Si quieres enterarte de todos los hechos no dejes de leer.

Verónica Castro debutó en las telenovelas en el año 1969 con el melodrama No Creo En Los Hombres, a partir de entonces se labró una exitosa carrera, participando en historias como Los Ricos También Lloran, Barata Primavera, Rosa Salvaje, Mi pequeña soledad y Los Exitosos Pérez. Este 2022 regresó a la pantalla grande con la película Cuando Sea Joven, historia donde comparte créditos junto a Natasha Dupeyrón.

Como muchos sabrán, Verónica Castro es una mujer creyente de la religión católica, por lo que el día de ayer acudió a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde según ella se habría encontrado con un primo perdido, esto según datos de su cuenta oficial de Twitter, donde reveló que un hombre de lentes, la dejó pasar a ver al padre Juan. La madre de Cristián Castro reveló que esta persona le habría hecho el favor porque según él son primos, hecho que ella misma aceptó, pese a que este dato no fuera cierto.



Tuit de Verónica Castro

Créditos: Twitter @vrocastroficial

Les comparto con un regalito porque fuimos a la casa de nuestra madre de Guadalupe y me dejaron entrar. El señor de anteojos que dice que es mi primo, yo digo que sí porque me deja entrar y me llevó con padre Juan. Oré por ustedes", declaró la actriz