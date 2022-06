Nadia de 'La Academia' reaparece en TV Azteca y filtra detalles de su romance con Yahir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer sábado 12 de junio TV Azteca transmitió un especial previo al gran estreno de La Academia 20 años en el que estuvieron participando algunos de sus exalumnos más reconocidos. Una de ellas fue Nadia Yvonne, quien brindó una entrevista en la que rompió el silencio y habló como nunca antes del romance que tuvo con el querido sonorense Yahir cuando ambos eran parte de este exitoso reality.

La exparticipante de la Primera Generación de este concurso de canto actualmente se encuentra alejada de la empresa Ajusco. Ella misma ha contado que tocó puertas dentro de la televisora pues le interesaba incursionar en las telenovelas, pero nunca le dieron algún proyecto importante porque su físico no cumplía los estándares de una protagonista. Actualmente dedica su vida a la religión pero también sigue haciendo música.

Fui blanco de burlas en cuanto a mi físico porque siempre he sido como de cara redondita. En esa época, en La Academia, estuve enferma de la voz y dieron tratamientos de cortisona, lo cual me hizo un efecto que se llama 'cara de luna'... Recuerdo, al alguna vez, fui con un productor a pedir alguna oportunidad en una novela y me dijo ‘mírate, tú no eres para estar en una novela, para ser una protagonista", confesó durante una vieja entrevista que dio al programa Ventaneando.

Sin embargo, durante la noche de ayer sábado Nadia reapareció en la señal del canal Azteca Uno para recordar una de las experiencias más bonitas que vivió dentro de la casa de La Academia. Resulta que ella y el ahora conductora de La Academia 20 años fueron cuestionados sobre el bonito amor que se tuvieron hace 20 años y que hizo enloquecer a millones de televidentes que quedaban encantados cuando llegaban a compartir el escenario como pareja.

El primero en hablar sobre su pasado noviazgo fue el originario de Hermosillo, Sonora, quien expresó frente a las cámaras de TV Azteca que sí había existido "como una química" con la joven cantante, sin embargo, dijo que prefirió terminar esa relación porque no quería lastimarla. Yahir explicó que en aquel entonces consideró que Nadia "era inocente y nueva en el amor", por lo que no quiso dañarla. Hay que recordar que inclusive él ya tenía un hijo cuando participó en La Academia.

Por su parte, la nacida en Oaxaca desmintió a su exnovio y aseguró que no solo fue química pues Yahir sí se enamoró de ella y aunque su relación no prosperó tras dejar el reality de canto más famoso de México, sí guarda recuerdos bonitos de lo que vivieron juntos: "No, él se enamoró de mí, aclaremos este punto, pero fuimos los dos... la verdad es que surgieron tantas cosas dentro de la casa... vives demasiado dentro de La Academia, hubo de todo ahí, pero fue bonito y yo lo recuerdo con mucha ternura, porque fue inocente pero no nomás me digan que yo (me enamoré)".

