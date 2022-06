Televisa y TV Azteca, de luto: Muere padre de Fernando del Solar y lo despide con devastador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos el querido y famoso conductor Fernando del Solar, quien formó parte de las televisoras más grandes de México Televisa y TV Azteca, anunció que se encuentra de luto debido a una irreparable pérdida. A través de sus redes sociales, el argentino informó que lamentablemente su padre Norberto Cacciamani había perdido la vida a pocas horas antes.

Sí, de forma inesperada el expresentador del matutino Venga la Alegría confesó que el hombre que le dio la vida había dejado de existir y que él se encontraba devastado por esta difícil despedida. Como se recordará, hace apenas unas semanas Del Solar había expresado su felicidad por cumplir su sueño de volver a casarse en una pequeña y muy especial boda que él mismo organizó para unir su vida a Ana Ferro.

Fuente: Instagram @fernandodelsolar

Pese a la mala experiencia que vivió al estar casado con la también conductora Ingrid Coronado y su penoso divorcio que vino después de que lo diagnosticaran con cáncer, el originario de Buenos Aires no perdió la esperanza de encontrar un nuevo amor y por fortuna, hace unas semanas pudo por fin unir su vida a la de Ana. La pareja tuvo una íntima ceremonia que celebraron el pasado mes de abril en las playas de Cancún, Quintana Roo.

Ella es paz, es tranquilidad es contención porque hay momentos que no son tan buenos y ella me tranquiliza o me pone un petardo en la cola y tengo que salir corriendo, si estoy muy achicopalado ella es de vámonos y entonces tiene la medida exacta para mantenerme activo es genial", expresó en una entrevista con VLA.

Fuente: Instagram @fernandodelsolar

Desafortunadamente, la felicidad de Fer se vio empañada a pocos días de que cumpla sus dos meses de casado. La mañana de este domingo 12 de junio el también expresantador del programa Hoy, donde estuvo trabajando durante el año 2018, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para informar a todos sus admiradores y colegas del medio artístico que su progenitor había dejado de existir, aunque no reveló muchos detalles del fallecimiento.

Del Solar publicó un emotivo video en el que muestra algunas fotografías junto a su papá y también escribió un desgarrador mensaje para despedirse de él, por supuesto resaltando que siente un dolor en el alma muy fuerte: "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores....".

El también actor argentino aseguró que guardará vivo el recuerdo del hombre que le dio la vida y le enseñó tantas lecciones y añadió: "¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO". Por supuesto, varios colegas del medio artístico como Jimena Pérez 'La Choco', Sergio Sepúlveda y Rodrigo Cachero, le enviaron sus condolencias y le desearon que pronto encuentre resignación ante tan dolorosa partida.

Fuente: Tribuna e Instagram @fernandodelsolar