Tragedia en la TV: Muere actriz a los 21 años tras mala liposucción; estremece última FOTO con vida

Comparta este artículo

Karnataka, India.- Una reconocida actriz de televisión murió a los 21 años luego de que se sometiera a una liposucción en un hospital privado de cirugía plástica en India. Se trata de Chethana Raj, quien fue ingresada el pasado mes de mayo a cirugía, sin embargo, empezaron a surgir complicaciones durante la operación luego de que se le acumulara fluido en los pulmones. Poco después sufrió un paro cardíaco y aunque doctores trataron de revivirla durante 45 minutos, fue declarada muerta.

La joven adquirió fama en su país natal luego de aparecer en seres de televisión muy populares como Geetha, Doresaani y Olavina Nildana. También tuvo una participación en la película Havayaami. De acuerdo con reportes, la actriz no le informó a sus padres de la cirugía y acudió a su cita en la clínica ubicada en la ciudad de Bangalore. El procedimiento no sucedió según lo planeado y la joven fue llevada de emergencia a otro hospital, pues no contaban con las instalaciones adecuadas para una Unidad de Cuidados Intensivos.

Chethana Raj

Al arribar al otro hospital, doctores de la sala de urgencias presuntamente trataron de animar a la famosa estrella durante 45 minutos, pero falleció a las 18:45 horas de la tarde del pasado 16 de mayo luego de que presentara dificultades para respirar y sufriera un paro cardíaco. Sus padres indicaron que procederían legalmente pues afirman que hubo negligencia médica de parte de los cirujanos que realizaron la intervención, ya que afirman que estos hicieron la operación sin el equipo adecuado.

El padre de la actriz, identificado como Govinda Raj, indicó a medios locales que su hija fue llevada al hospital un lunes por la mañana sin su consentimiento y que cuando él y su esposa se enteraron de la situación, ya habían empezado a operarla. Comentó que su hija ya les había pedido permiso para hacerse una liposucción pero ellos le habían dicho que no, lo que provocó que lo hiciera a sus espaldas.

Mi hija murió por negligencia del hospital. Los doctores llevaron a cabo la cirugía sin consentimiento parental y sin equipo adecuado. Mi hija estaba saludable. Estaba bien. Había ido al hospital con sus amigos. Alguien le sugirió que tenía mucha grasa en la cintura, por lo que decidió hacerse esta cirugía. Iniciaré acciones legales contra autoridades del hospital (...) El doctor le lavó el cerebro por dinero", dijo el padre de la actriz.

Aunque su deceso ocurrió el mes pasado, ahora en redes sociales circula una fotografía de la actriz en la cama del hospital, la cual sería su última antes de su terrible fallecimiento, mismo que pudo ser prevenido. Un tío de la joven estrella indicó que la joven estaba despegando en su carrera y obteniendo papeles en varias series de televisión muy importantes, sin embargo, alguien en la industria le dijo que necesitaba bajar de peso porque se veía "gorda", por lo que fue al hospital a quitarse esos supuestos kilos de más.

Última foto de Chethana Raj antes de su muerte

El caso provocó indignación entre fanáticos de la joven y usuarios de redes sociales, pues criticaron que las "irreales" exigencias en el país la habrían orillado a someterse a esta operación. Además, arremetieron contra los estándares de belleza en el país, pues son un terrible ejemplo para jóvenes en la sociedad, quienes en vez de amar su cuerpo recurren a practicarse cirugías en clínicas que no están certificadas y corren peligro de morir en el proceso.

Fuente: Tribuna