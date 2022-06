Tras polémica separación de Piqué, Shakira paraliza a sus seguidores con esta noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, el nombre de Shakira resonó con fuerza a través de redes sociales, después de que trascendiera la notica de su separación del futbolista Gerard Piqué, con quien había mantenido una relación de 12 años, en la que procrearon a dos niños: Milán y Sasha; sin embargo, la cantante de 'Días de enero' no ha dejado de dar de qué hablar y este domingo, 12 de junio, regresó para sacudir a sus seguidores con tremenda noticia.

En este 2022, Shakira regresó al mundo de la música, después de un largo periodo sin haber lanzado nada nuevo para sus fans, pero debido a que se trata de una artista de talla mundial, la cantante de 'Ojos así' no dejó decepcionados a sus seguidores y con el curioso ritmo de electropop que tenían sus piezas musicales, logró enamorar a más de uno; sin embargo, una canción resaltó más que las demás: 'Te felicito', misma que, se teoriza, la escribió precisamente para Piqué, después de presuntamente enterarse de sus infidelidades.

Parece ser que por cada cosa mala que ocurre, hay una buena en la vida de la cantante, quien este domingo le agradeció a sus fans por todo el apoyo que había recibido con 'Te Felicito', canción que fue estrenada el pasado 21 de abril, misma que el día de hoy rebasó los 100 millones de visitas en YouTube, con un total de 104 millones de visualizaciones y más de 1,6 millones de 'me gusta'. Sin duda, se trata de un gran éxito para la intérprete colombiana.

Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de 'Te Felicito' ya sobrepasó las 100 millones de visitas. Son los mejores fans del mundo. Gracias por tanto cariño y apoyo", expresó la celebridad a través de su cuenta oficial de Twitter

Shakira celebra el éxito de 'Te felicito'

Créditos: Twitter @shakira

Presunto mensaje oculto en 'Te felicito'

De acuerdo con algunos tiktokers e incluso información de la prensa tradicional, 'Te Felicito' tiene un mensaje oculto para Piqué, en el que presuntamente la cantante de 'Pies Descalzos', le estaría reclamando a su expareja por haberla engañado y donde habría revelado que su hermano y los medios de comunicación ya le habían informado sobre las infidelidades del futbolista: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso", se puede escuchar en sus versos.

