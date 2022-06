Adiós Televisa: Tras veto de TV Azteca, conductora de 'Hoy' deja sin trabajo a conductor de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien actualmente forma parte del programa Hoy y meses atrás declaró que podría haber sido vetada de TV Azteca, dejó en shock a sus miles de admiradores y fans debido a que acaba de confirmar que se integra a un exitoso programa fuera de Televisa y además presumió que llega para ocupar el lugar de un famoso integrante del matutino Venga la Alegría.

Se trata de la guapísima michoacana Tania Rincón, quien formó parte de la televisora del Ajusco por más de una década hasta que en 2019 decidió renunciar porque ya no se sentía cómoda con los proyectos que le ofrecían, según sus propias palabras. Meses más tarde en 2020 la también exreina de belleza regresó a trabajar a San Ángel, donde había dado sus primeros pasos como conductora cuando apenas era una jovencita.

Como se recordará, la fallecida productora Magda Rodríguez invitó a la presentadora nacida en La Piedad, Michoacán, a ser la presentadora estelar, junto a Mauricio Barcelata, de la primera temporada del exitoso reality Guerreros 2020 y un año más tarde fue añadida al elenco estelar del matutino de Las Estrellas, donde ha sido toda una sensación y el público ya la considera como una de las favoritas del programa.

No obstante, 'La Rincón' no para de trabajar y ahora además de estar activa todas las mañanas en la señal de Televisa, en días pasados anunció que será parte de otro proyecto que la tiene muy emocionada. Resulta que la querida michoacana volverá a trabajar en la radio y confirmó que será parte de la nueva etapa del programa La Caminera, que se transmite a través de la frecuencia de EXA.

Tania se incorporará a la emisión radiofónica, donde ya estuvo como invitada hace unos meses, y el encargado de dar la noticia fue 'El Capi' Pérez. El conductor de VLA explicó que tomó la decisión de no continuar al aire, por diversos motivos, entre ellos para cuidar su salud: "La Caminera está cerrando un ciclo en este momento... ya no voy a renovar mi contrato por cuestiones de salud, profesionales, necesito descansar, por proyectos que tengo", explicó nostálgico.

No obstante, el genio de la comedia confesó que también se sentía feliz de cerrar el ciclo y ceder su lugar a alguien tan talentosa como Tania, con quien pudo trabajar en TV Azteca por varios años y por ello ahora mantienen una bonita amistad. Esto comentó la conductora por su incorporación a La Caminera: "Estoy feliz de que me pases la estafeta, de llevar La Caminera a buen puerto... ".

Cabe resaltar que en su primera visita a este programa de radio, Tania confesó que era probable que ya estuviera vetada de TV Azteca, pues considera que a los ejecutivos de esa empresa no les agradó nada que se uniera a Televisa: "Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó.

