De miedo: Fan de Harry Styles cae desde el tercer piso del recinto donde disfrutaba de un concierto

Londres, Inglaterra.- Sin lugar a dudas, uno de los cantantes más famosos del momento es Harry Styles quien además de haber sacado un nuevo material discográfico, sacudir al público durante el festival de Coachella y hacer sus temas virales en plataformas digitales, mantiene una gira internacional donde en compañía de sus seguidores, canta y baila cada uno de sus éxitos; sin embargo, no todo ha salido como se espera ya que un fanático del exintegrante de One Direction, sufrió un accidente durante un evento en vivo.

Los hechos sucedieron el pasado sábado 11 de junio en el concierto que el británico ofreció en Glasgow, ciudad de Reino Unido que lució el Estadio Ibrox al tope de su capacidad y justo antes de terminar con este concierto que estuvo lleno de emociones, un asistente cayó desde el tercer piso del recinto pues se encontraba disfrutando del evento en uno de los balcones que permitía no perder detalle de cada movimiento del cantante.

El fanático cayó desde uno de los balcones del Estadio Ibrox. Foto: The New York Post

Aunque no se ha revelado qué fue lo que ocurrió o si bien, el joven fue lanzado por un tercero, se informó que de inmediato, se requirió el apoyo de los cuerpos de emergencia quienes, por protocolo, están alerta antes, durante y después de un evento de este tipo, lo cual permitió que la joven afectada no tuviera que esperar al arribo de ambulancias procedentes de alguno de los nosocomios de la ciudad.

"Lamentablemente, vimos a alguien caer desde las gradas esta noche en Glasgow. Rezando para que esté bien", fueron algunos de los comentarios que sacudieron las redes.

Policía de Glasgow en las inmediaciones del Estadio Ibrox. Foto: Edinburgh News

Luego de los hechos, la Policía de Glasgow apuntó que, tras analizar la situación, no había circunstancias sospechosas referentes a la caída que había sufrido el fanático del intérprete de temas como As it Was o Watermelon Sugar; incluso se refirió a que su estado de salud era estable pese a haber sufrido una caída tan aparatosa como la que quedó grabada por más asistentes al evento.

Por su parte, el cantante no ha mostrado una postura referente a los hechos pues si bien todo acabó en saldo blanco, es muy poco común que se den accidentes de este tipo durante un evento en vivo; incluso, no se refirió que el fan cayera sobre algún otro espectador que estuviera en la planta baja del recinto donde se llevaba a cabo la presentación como parte de la gira 'Love on Tour', la cual se anunció luego de terminar con la pausa de eventos en vivo ocasionada por la contingencia sanitaria producto del Covid-19.

