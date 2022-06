Escándalo en TV Azteca: Sacan del clóset a Bisogno y filtran íntima FOTO con su joven novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de concretarse su divorcio en 2019 de la madre de su hija, exhiben al conductor de Ventaneando Daniel Bisogno, quien supuestamente mantiene una sólida relación amorosa desde hace tiempo con un joven de 25 años llamado Jesús Castillo. Aunque el presentador nunca ha hablado públicamente de su orientación sexual, se le ha visto en varias ocasiones con el joven, con quien aparece en una íntima foto filtrada hace apenas unas horas.

La cuenta de Twitter @YoZhoy publicó una fotografía del polémico conductor del programa de TV Azteca con varios amigos más jóvenes y Castillo, quien se especula sería su pareja; incluso, hace algunos meses se dijo hasta que ya planeaban casarse, pero esto no fue confirmado. La imagen filtrada fue captada en una alberca y aunque al parecer parecía una reunión íntima, el momento se hizo público y causó furor entre usuarios. ¿Será que su jefa Pati Chapoy podría regañarlo?

Como se recordará, a finales del año pasado, fue el propio Bisogno quien compartitó una foto junto a Castillo, quien es 24 años menor que él. En la fotografía hasta colocó emojis de corazón, sin embargo, debido al revuelo que empezó a causar la eliminó poco después... pero Chisme No Like le tomó captura. Cabe mencionar que fue casi al mismo tiempo que una contundente declaración que hizo en Ventaneando, cuando dejó claro que ni él ni nadie tienen que rendir cuentas sobre su orientación sexual o su intimidad.

Nadie tiene por qué salir a decir, ¿saben qué? soy heterosexual o ¿saben qué? soy homosexual (...) Si lo que buscas es igualdad, es mostrar una relación homosexual, heterosexual, homoparental, lo que quieras... con la misma naturalidad todas, no tienes que salir a explicar nada ni a nadie tu orientación", sostuvo al aire entonces.

Pese a que el presentador de 49 años ha estado casado en dos ocasiones y se le han conocido novias en el medio artístico como Mariana Ochoa y Fran Meric, la orientación sexual de Daniel sería un secreto a voces. Aunque a ratos parece decirlo entre líneas, afirmando que todos pueden ser quienes son realmente sin necesidad de una etiqueta sobre su sexualidad, es poco probable que él mismo hable concretamente del tema ya que reiteró que no siente la necesidad de tener que anunciarlo como tal.

Hasta su examiga Raquel Bigorra ha hablado del tema en varias entrevistas desde que se distanciaron (luego de que él la acusara de vender a una revista detalles de su divorcio), afirmando que Bisogno y Ventaneando presuntamente habrían armado toda una "campaña negra" en su contra para ocultar la supuesta orientación sexual del conductor. La cubana sostiene que todo el show mediático que se desató en 2019 habría sido para 'taparle el ojo al macho'.

Su urgencia de taparlo era porque nunca se ha reconocido (...) Un querido amigo me dijo: 'Raquel esto es una cortina de humo'. Yo no podía ver que era para no dar una explicación de lo otro, que tampoco tiene que dar una explicación; dices: 'sí, me gustan los hombres' y ¿cuál es el problema? No pasa nada".

Aunque se dice que uno de los integrantes más importantes y controversiales del equipo de Pati Chapoy no saldría del clóset porque en TV Azteca presuntamente se lo tendrían prohibido, esto no ha sido confirmado e incluso muchos afirman que no es el caso pues Pedro Sola ha dicho públicamente y sin tapujos que es homosexual y tiene una pareja estable desde hace décadas. Por otro lado, pese a las fotografías que existen de ambos, se desconoce si el chico que aparece con él sí sea su verdadera pareja, por lo que habrá que esperar para ver si alguna vez Bisogno rompe el silencio sobre el tema.

