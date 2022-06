¿Fue infiel? Gabriel Soto da inesperada noticia de su ex y exhibe a Irina Baeva tras cancelar boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras cancelar su boda con la actriz rusa Irina Baeva, con quien se presume sostuvo una relación desde el 2017 cuando aún seguía casado con Geraldine Bazán, el famoso galán de telenovelas de Televisa Gabriel Soto rompe el silencio tras ser captado con su exnovia, una famosa artista mexicana a quien en su momento habría llamado "el gran amor de su vida": Martha Julia. Ambos tuvieron un tórrido romance que duró del 2002 al 2004 y se reencontraron hace unos días en los foros de Televisa.

A unas semanas de confirmar públicamente que su enlace nupcial con la rusa de 29 años quedó pospuesto por problemas para traer a su familia a México desde Rusia, Gabriel Soto desató la controversia al ser captado saludando a Martha Julia en las grabaciones de la nueva versión de la telenovela La Madrastra, producida por Carmen Armendáriz. El histrión de 47 años tendrá una participación especial en la historia, en la que la sinaloense también participa.

Gabriel Soto y Martha Julia se reencuentran en Televisa

¿Problemas en su relación con Irina? En una entrevista para el matutino Hoy Día de Telemundo, Gabriel fue abordado por la prensa en el aeropuerto de la CDMX expresó su sentir y reveló si Irina se ha puesto celosa de todo el revuelo que causó su reencuentro, pues algunos usuarios especulan que podría pasar lo mismo que con Geraldine, a quien afirman dejó por la rusa, aunque ellos afirman que nunca fue la tercera en discordia y que al iniciar el romance él ya estaba separado de Bazán.

Gabriel Soto y Martha Julia

"Reencuentro con el amor de tu vida", le dijo un reportero, a lo que Soto mencionó que aunque empezaron a decir muchas cosas, para él fue muy placentero verla con bien después de tantos años: "Ah pues bueno, sí hicieron una nota y todo pero mira... pasaron, creo que tenía 12 años de no verla, la vi en un programa y pues bueno siempre son personas que se quedan en el corazón. Siempre es grato verlas y verlas bien".

Sin embargo, le preguntaron directamente si Irina se puso celosa de Martha Julia, a lo que él respondió exhibiendo sus verdaderos sentimientos: "No para nada, ¿por qué se va a poner celosa?". "Porque dijeron que ella era el amor de tu vida", comentó el reportero, a lo que él replicó que no puesto que hay mucha comunicación y confianza en su relación: "No, pero no, para nada. Irina y yo tenemos una relación basada en mucha confianza y mucha comunicación, así que para nada".

Por su parte, la conductora Adamari López aprovechó el momento para revelar que ambos se llevan muy bien pues ha sido testigo de eso cuando trabajó con ellos en telenovelas: "Ya pasó mucho tiempo (...) Yo trabajé con los dos, con Martha Julia y con Gabo y son personas extraordinarias, se llevan súper bien. Hay una muy buena relación después de que hace muchos años terminaron".

Creo que simplemente lo que queda es una gran amistad y un gran cariño por todo el amor que se tuvieron ambos, porque fue una relación importante", agregó López.

Sin embargo, el conductor Quique Usales, quien estaba junto a ella en el foro, opinó al respecto, afirmando que habrá que esperar para saber si esto podría poner en verdadero riesgo la relación de Irina y Soto. "Veremos lo que pasa en los próximos meses", comentó el argentino. "No va a pasar nada, se va a quedar con Irina y ya está", expresó Adamari defendiendo al actor, sin embargo, él insistió: "Recuerden esto", a lo que la boricua solo pudo responder con una carcajada.

