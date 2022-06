La película 'Lightyear' no se estrenará en los Emiratos Árabes por mostrar un beso entre mujeres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estreno de la más reciente película de Disney-Pixar, Lightyear, sucederá este 16 de junio en México y diversos países del mundo, proyecto que mostrará la historia de una astronauta a quien ya conocimos por la película Toy Story aunque, claro está, solo se abordó la historia del juguete y no del personaje como tal; sin embargo, pese a la emoción por la productora de ganarse al público, este proyecto no llegará a los Emiratos Árabes.

De acuerdo con los primeros reportes, entre una de sus escenas se optó por incluir un beso entre dos mujeres, personajes que serán nuevos para toda la audiencia y que servirán para entender la vida de este singular personaje que se robó el corazón de toda una generación; sin embargo, este tipo de conducta no está bien visto por las autoridades de dicho país por lo que no solo se omitió el hecho de cortar la escena, sino no que fueron más allá y vetaron toda la película.

Te podría interesar Espectáculos Chris Evans deja Marvel por Pixar para interpretar a 'Buzz Lightyear' en una película

"El filme de animación 'Lightyear', cuyo estreno está previsto el 16 de junio, no está autorizado a ser proyectados en ningún cine de Emiratos Árabes Unidos, debido al incumplimiento de las normas relacionadas con el contenido mediático en vigor en el país", destacó en redes sociales la Oficina de Regulación de los Medios.

La cinta 'Lightyear' es vetada por incluir personajes LGBT. Twitter @StiviDeTivi

Autoridades de dicha nación informaron que esta revisión no es exclusiva de la cita de Pixar, sino que cada contenido que llega a la pantalla grande es analizado de esta manera para así garantizar que su contenido sea apropiado para todas las edades, y dado que muchos menores de edad se verán atraídos por este proyecto, se optó por evitar que llegue a los complejos cinematográficos aunque al momento, no se sabe qué sucederá cuando llegue a las plataformas digitales.

Hace seis meses atrás las autoridades revelaron que en lugar de censurar el contenido multimedia que consume la población, se clasificaría por edades, la cual incluyó una nueva categoría para los menores de 21 años, por lo que series, películas y todo el contenido que se transmite en televisión abierta, es revisado bajo estas normas que no se han difundido pero que según, se enfocan en proteger la mente de los consumidores con base a lo que consideran, las buenas costumbres.

Fuente: Tribuna