La TV está de luto: Muere actor de 35 años tras un mes con cáncer; conmueve último VIDEO con vida

Pensilvania, Estados Unidos.- Tras su repentino diagnóstico de cáncer de colon luego de semanas de luchar con malestares de salud, confirman la sensible muerte de un querido actor estadounidense de doblaje a los 35 años. Se trata de Billy Kametz, conocido por haber prestado su voz a populares caricaturas y anime como Pokémon, The Seven Deadly Sins, Neon Genesis y Attack on Titan, además de famosos videojuegos como Marvel Avengers Academy, Epic Seven y The Walking Dead: Saint & Sinners.

Kametz falleció el pasado 9 de junio, sin embargo, hace alrededor de un mes fue cuando reveló públicamente su diagnóstico al público a través de un desgarrador video. El actor publicó su testimonio en un último video de menos de 5 minutos de duración, en el que lucía con varios kilos menos, aunque con una actitud muy positiva para afrontar el cáncer de colon que le habían detectado ya en etapa 4, pues estaba muy avanzado.

Billy Kametz

"Recientemente me diagnosticaron con cáncer de colon en etapa 4. Estoy bien, en cuanto nos enteramos conseguimos un increíble equipo de doctores y especialistas que me han estado ayudando. Estoy tomando una buena dosis de medicinas para ayudar al dolor. Empecé quimioterapia y mañana tengo mi próxima cita. También me han estado haciendo radiación en partes de mi columna vertebral. Esto apesta... pero es un fenómeno de la naturaleza que me pasó y con el que tengo que lidiar ahora", dijo.

Billy relató que todo empezó 10 semanas antes de que hiciera ese video, pues tenía mucho dolor en el omóplato izquierdo y este se empezó a extender al brazo. Al cabo de un tiempo ya no podía ir al baño ni podía mantener la comida en el estómago, por lo que acudió a urgencias, donde tras una tomografía le detectaron el cáncer, el cual ya se había esparcido a su hígado, pulmones y a su columna vertebral.

Y agregó que estaba dispuesto a hacerle frente a la enfermedad con todas sus fuerzas para poder salir adelante: "Me mantengo positivo y esa es la razón por la que quería hacer este video. Dejarles saber que tengo mucho apoyo y mucha positividad rodeándome. Mucha gente dándome fuerza. Sé que le voy a dar batalla y que saldré del otro lado y estaré bien. No me voy a rendir ni dejaré de luchar y superaré esto", comentó entonces en el video publicado el 26 de abril.

Finalmente, anunció que regresaría a vivir a Hershey, Pensilvania con su familia mientras luchaba contra esta dura enfermedad, por lo que dejaría Los Ángeles, California donde residía desde el 2016. Billy también comentó que si bien se tomaría un tiempo alejado de redes sociales porque se enfocaría en su tratamiento, estaría actualizando a todos sus seguidores periódicamente sobre su estado de salud.

De acuerdo con varios medios, el pasado 1 de mayo del 2022 se creó una página de GoFundMe para cubrir los costos de viaje, seguro y facturas médicas que no cubría su seguro, logrando recaudar más de 187 mil dólares, los cuales también se utilizarán para pagar su funeral. Fue a través de esa misma página de donaciones que se informó sobre su fallecimiento, el cual afirman ocurrió de forma "pacífica" en un hospital en Pensilvania.

"Sepan que se fue de este mundo pacíficamente, sabiendo qué tan amado es y será. Extraño a mi amigo terriblemente pero me consuela que su legado continuará con su trabajo y todos los fanáticos que ahora están descubriendo el hombre tan extraordinario que era", escribieron sobre el actor, a quien describieron como "uno de los seres humanos más cálidos, amables y sinceros del mundo", afirmando que siempre fue alguien "genuino e invencible" que ni siquiera un diagnóstico de cáncer lo logró desanimar.

El actor sostenía una relación amorosa con la también actriz de doblaje Erica Lindbeck, quien lo despidió con una emotiva fotografía de los dos en su cuenta de Instagram. La actriz de 30 años originaria de Boston, Massachusetts le dedicó unas desgarradoras palabras a su amado para darle el último adiós: "Estaré enamorada de ti por el resto de mi vida", escribió.

Instagram @ericalindbeck

Fuente: Tribuna