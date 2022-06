"Me arrepentí": Andrea Legarreta explica por qué rechazó tener una cita con Luis Miguel

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de que Andrea Legarreta se casara con Erik Rubín, la conductora del matutino Hoy recibió una peculiar propuesta de Luis Miguel que pudo haber cambiado el rumbo de su vida. Todo esto sucedió hace bastantes años cuando una joven Andrea coincidió en un restaurante de Acapulco con el famoso cantante nacido en Puerto Rico, quien se le acercó a su mesa para saludarla a ella y a su familia que la acompañaba.

La famosa presentadora de Televisa, reveló esto durante una charla que tuvo con Adela Micha para su programa La Saga, donde no tuvo problema en detallar que 'El Sol de México' conversó unos momentos con ella para después regresar a su mesa, pero antes de que se retirara del restaurante, el cantante envió a una persona de su equipo de seguridad para invitarla a una cena en su casa, sin embargo, ella lo rechazó sin pensarlo.

Explicó que tomó esa apresurada decisión debido a que en ese momento tenía novio. Poco tiempo después, Legarreta se arrepintió de de haber desaprovechado la oportunidad con Luis Miguel, pues más tarde rompió con su pareja porque esta le fue infiel. Y aunque no quiso entrar en detalles respecto a aquel novio, la artista solo dijo que llevaba por nombre Eduardo con mantuvo una relación por 7 años.

Sí me arrepentí, me arrepentí con el paso de los años porque yo tenía novio. Eduardo, duré con él como 7 años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho… y dije 'tengo novio, no, muchas gracias, no puedo' y con los años este novio me puso los cuernos", expresó la presentadora.