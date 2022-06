Terror en TV Azteca: Hospitalizan a Ricardo Salinas Pliego; manda alarmante mensaje tras cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso empresario Ricardo Salinas Pliego, quien también es el máximo dueño de TV Azteca, reapareció hace unos momentos en sus redes sociales para confirmar una lamentable noticia y es que dijo que había sido hospitalizado debido a una fuerte razón. El multimillonario mexicano le dijo a sus miles de seguidores que les tenía una "mala noticia" y dejó a todos en shock.

El también propietario, fundador y presidente de Grupo Salinas se ha convertido en todo un personaje del mundo de Twitter, donde acumula más de un millones de admiradores y también haters con los que constantemente está en discusión y debate. Como se sabe, el hombre de 66 años es un gran crítico del Gobierno y de manera muy frecuente se mete en escándalos y polémicas al hablar sobre temas controversiales.

Lamentablemente este lunes 13 de junio el íntimo amigo de la periodista Pati Chapoy, quien está al frente del programa Ventaneando, reapareció a través de su cuenta de Twitter para informar que se encontraba internado en un hospital. A través de su perfil, Salinas publicó una fotografía en la que aparece sentado desde su camilla hospitalaria mientras desayuna solo fruta y jugo, y no quiso adelantar muchos detalles sobre el porqué estaba hospitalizado.

El dueño de la televisora del Ajusco, que constantemente está buscando arrebatar el rating a Televisa, explicó que alguien le había pedido que no compartiera los detalles de esta visita al médico, sin embargo, dijo que estaba dispuesto a ignorar la petición para tener informados a todos sus lectores: "No les quería decir pero bueno… hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala, dijo".

Todos los seguidores de don Ricardo se encontraban a la expectativa de saber qué le había ocurrido y hace unos momentos al fin acabó con ese misterio. El empresario capitalino dijo que lo estaban atendiendo "muy bien" en un conocido hospital de la CDMX y explicó que había estado prolongando una cirugía muy necesaria, sin embargo, hoy lunes 13 de junio decidió someterse a la misma. ¿Qué le ocurrió? se operó porque tenía el tabique desviado.

Acto seguido, Salinas también explicó que su misterioso post anterior solo era una broma y dijo que quiso alegrar un poco a quienes le desean el mal, pues él se encuentra perfecto de salud y listo para continuar generando polémica: "Quería asustar a algunos y poner feliz a otros… pero al final aquí estoy muy bien y traigo un costal de naranjas para todos mis haters que quieren que me vaya mal".

