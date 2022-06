Tras despido de Televisa y meses desaparecido, Gonzalo Peña presume inocencia en caso Danny Berriel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor español Gonzalo Peña, quien ha trabajado para Televisa por alrededor de 7 años, reapareció en las redes sociales luego de más de 1 año de ausencia y hasta haber permanecido prófugo de la justicia en México. Como se recordará, el galán de telenovelas estuvo involucrado en un caso de abuso pues la actriz Daniela Berriel lo señaló por ser cómplice de su presunto abusador.

Como se recordará, en febrero del pasado 2021 la estrella del melodrama Las Malcriadas en la empresa del Ajusco hizo pública su denuncia por abuso sexual en contra de un hombre llamado Eduardo Ojeda. La joven actriz comentó que la agresión había ocurrido un año antes, en 2020, mientras estaban disfrutando de un viaje en Acapulco y expresó indignada que aunque había acudido ante las autoridades en tiempo y forma, su caso seguía sin resolverse.

Fuente: Instagram @danniberriel

Al mismo tiempo, Danny señaló a Gonzalo por presuntamente haber sido cómplice de Eduardo y aseguró que antes de denunciar, el actor también la acosaba a través de las redes sociales. Tras hacerse pública la delicada situación, el artista oriundo de España fue despedido de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? en Televisa y no se volvió a saber sobre él hasta hace unas horas, pues compartió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde no hacía publicaciones desde enero del 2021.

Recientemente, Berriel declaró ante la prensa que le tuvo que otorgar el perdón a Peña para que pudiera volver a México, ya que su defensa lo usará como testigo a favor, pues las autoridades ya habían desestimado su caso. "Yo no sé dónde está, otra vez desapareció de redes sociales, entonces yo no sé dónde esté, porque está prófugo", expresó la actriz durante su llegada a un evento público.

Fuente: Internet

No obstante, la tarde de ayer domingo el galán de telenovelas de 33 años emitió un breve comunicado de prensa en el que presumió ser inocente en este caso y dijo que las autoridades mexicanos lo habían absuelto desde hace meses: "Hace unos meses se me dictó judicialmente inocente de todo lo que aparentemente era culpable...". El intérprete de proyectos como Amar a muerte y Antes muerta que Lichita también explicó que para él ha sido sumamente difícil atravesar este proceso y por ello no quiere volver a hablar del tema.

Después de un tiempo, he decidio dirigirme a ustedes, más que nada sentía que me lo debía a mí mismo. No es fácil lidiar con la situación en la que me vi envuelto. He necesitado y todavía necesito tiempo para sanar porque realmente ha sido una etapa desafortunada en mi vida, pero siempre con la fe de que los tiempos de Dios son perfectos", añadió.

El histrión español aseguró que él estaba confiado en que se demostraría su inocencia y explicó que ya está listo para cerrar este "amargo" ciclo, por lo que los internautas no dudan en que pronto regrese a trabajar a la televisión: "Esto quedará como una parte amarga de mi pasado, pero siempre con la conciencia tranquila. La vida sigue y yo con ella... Me siento tranquilo de que se haya hecho justicia, dicho lo cual decido de una vez por todas cerrar este ciclo".

Instagram @gonzalopz13

Fuente: Tribuna e Instagram @gonzalopz13