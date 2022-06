Tras fracaso en Televisa, Atala Sarmiento se une a elenco de 'VLA' y se burla del veto de Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora Atala Sarmiento, quien abandonó las filas de TV Azteca desde el 2018, dejó en shock a todos sus admiradores y fans de las redes sociales debido a que presumió por todo lo alto que está de regreso en los foros de esta televisora, de donde presuntamente estaba vetada por órdenes de la propia Pati Chapoy. Hace unos momentos la periodista mexicana reapareció junto al elenco del matutino Venga la Alegría.

Como se recordará, la oriunda de la CDMX formó parte del programa de espectáculos Ventaneando desde 2004 hasta 2018 que decidió renunciar. Se ha mencionado que la guapísima mujer rubia dejó la empresa del Ajusco porque no estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecían ejecutivos. Meses más tarde Atala dejó en shock a todos sus excompañeros y admiradores al reaparecer en Televisa, donde lastimosamente no obtuvo el éxito deseado.

En la televisora de San Ángel la presentadora de 49 años tuvo la oportunidad de conducir el programa de Intrusos junto a Martha Figueroa y Pepillo Origel, quienes en ese entonces eran enemigos de Chapoy y le hacían la competencia directa a Ventaneando. De un día para otros los directivos de ese canal decidieron sacar del aire la emisión y Sarmiento quedó nuevamente sin trabajo, por lo que decidió mudarse a vivir a España.

Además en su primera visita al foro del programa Hoy, la hermana de Rafa Sarmiento no fue bien recibida por todo el elenco. Los televidentes no olvidan que sufrió un fuerte desprecio ya que las conductoras titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta abandonaron el foro para no tener que saludarla y ella solamente fue recibida por Fernando del Solar, Raúl 'El Negro' Araiza y Mauricio Mancera.

No obstante, este 2022 Atala por fin volvió a su casa para conducir la primera temporada de Soy Famoso, Sácame de aquí en medio de todo un escándalo pues hace poco había dicho que estaba "vetada de por vida" de TV Azteca. Hay que recordar que ella no salió en buenos términos de esta empresa e incluso culpó a Chapoy de que no le volvieran a dar trabajo, mientras que la reconocida especialista en espectáculos la tachó de ser una persona "envidiosa".

Aunque muchos pensaron que Sarmiento haría el reality y luego volvería a salir del aire sin pisar de nuevo las instalaciones del Ajusco, este lunes 13 de junio aprovechó sus redes sociales para mostrar que había superado el veto de Pati y que se encontraba de regreso en los foros. A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró que ya estaba de nuevo en la empresa: "¿Adivinen dónde estoy?".

Y por si fuera poco, Ata no solo regresó a los foros de TV Azteca pese a su pleito con Pati y todo el equipo de Ventaneando, sino que los ejecutivos de la empresa además le permitieron acudir por primera vez como invitada al matutino Venga la Alegría. La conductora estuvo acompañando al elenco para contar la experiencia que tuvo al formar parte de Soy Famoso, Sácame de Aquí, donde compartió la conducción junto a Horacio Villalobos.

