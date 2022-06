Tras trágica enfermedad, muere joven protagonista de novelas y Televisa filtra su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace tres años, el espectáculo se vistió de luto al anunciarse la dolorosa muerte de una de las actrices más bellas y talentosas de las telenovelas: Edith González. El 13 de junio del 2019, el mundo entero se enteró que la mexicana de 54 años que había participado en casi 40 telenovelas como Salomé, Rosa Salvaje, Corazón Salvaje y Nunca te olvidaré, había fallecido de manera repentina -y muy joven- luego de años de lucha contra el cáncer de ovario.

Como se recordará, en los 70's cuando apenas era una niña, fue llevada al icónico programa de Televisa Siempre en domingo, donde fue seleccionada y comenzó su formación para convertirse en actriz. Tras estudiar y tomar cursos de mímica, interpretación y ballet, a los 15 años tuvo su primer papel importante en Los ricos también lloran de 1979, en donde actuó con Verónica Castro y Rogelio Guerra y en la cual también conoció a la argentina Christian Bach, con quien tuvo una sólida amistad hasta su deceso.

Edith González, QEPD

Tras desarrollar toda su carrera en Televisa, en 2010 la actriz se cambió a la competencia TV Azteca, donde estuvo en melodramas como Cielo rojo, Vivir a destiempo, Las Bravo y 3 Familias, su última telenovela en la pantalla chica. Poco antes de su muerte, Edith participaba como juez en el programa del Ajusco Este es mi estilo, cuya conductora era la puertorriqueña Vanessa Claudio, actualmente a cargo de Al Extremo por Azteca Uno.

Su enfermedad

En 2016, la actriz hizo público su diagnóstico de cáncer de ovario, aunque siguió trabajando, manteniéndose activa en teatro, cine y televisión. Edith recibió tratamiento y se sometió a una cirugía, en la que le retiraron los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos, logrando en ese momento superar la enfermedad, sin embargo, en 2019 recayó pero nunca lo confirmó. El 13 de junio, Edith fue declarada con muerte cerebral y más tarde fue desconectada por su familia en un hospital de la CDMX.

¿Cuál fue su última voluntad?

Luego de su diagnóstico, la actriz empezó a concientizar sobre esta enfermedad y empezó a participar en distintas asociaciones para apoyar la causa, pues estaba muy dedicada a hablar abiertamente del tema con otras mujeres que pasaran por lo mismo. Según han revelado, un secreto que se llevó a la tumba fue que desde el primer día que le dijeron que padecía cáncer, ella sabía que moriría y no pasaría de los 5 años viva. Y justo como lo predijo, falleció tres años después luego de una larga batalla.

A pesar de que ella sabía que tenía cáncer terminal desde el primer momento, nunca lo expresó. Siempre quiso motivar a las demás mujeres. Desde el día 1 sabía que no tenía más de 5 años de vida, de los cuales su batalla duró tres años".

De acuerdo a un video que publicó el programa Hoy de Televisa, en marzo del 2021, luego de retrasos por la pandemia, al fin se le pudo dar lectura a su testamento en un juzgado capitalino frente a su viudo Lorenzo Lazo y su hermano Víctor Manuel González. La heredera universal de todos los bienes de la actriz resultó ser su hija Constanza Creel González, a quien tuvo con el político Santiago Creel. En el documento se estipuló que deberá esperar hasta que fuera mayor de edad para recibirla y este agosto del 2022 ocurrirá, pues la joven cumplirá 18 años.

Edith González y su hija Constanza

Víctor Manuel aseguró que, contrario a lo que decían algunos medios, Edith no gozaba de grandes lujos, pues aunque hizo mucho teatro, la industria no hace tanto dinero como se rumora. Aunque dedicó toda su carrera a la actuación y la fama le trajo grandes éxitos, no tuvo los ingresos que se especulaban y no dejó una herencia millonaria: "Todo en cordialidad, todo bien. Edith dejó muy estipulado cómo era lo que se debe de hacer. Todo sobre ruedas. Se llevó un poco de tiempo por la pandemia, pero ahí vamos", dijo.

Fuente: Tribuna