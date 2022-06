'Ventaneando' se hunde: Tras despido de Televisa, conductora vuelve a TV Azteca y humilla a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que la reconocida periodista Pati Chapoy volvería a recibir un duro golpe de parte de los ejecutivos de TV Azteca, donde lleva trabajando alrededor de 30 años, pues reportan que estos buscarían contratar a una polémica conductora que hace unos años la traicionó y se fue a trabajar a Televisa. La famosa se integraría a Chisme no Like, emisión que se transmite en el mismo horario que el programa Ventaneando.

De acuerdo con información del periodista Álex Kaffie, los altos mandos de la televisora le hicieron una invitación a Atala Sarmiento para que se incorpore al programa de espectáculos de Elisa Beristain, quien se quedará sola en la conducción durante varias semanas debido a que su compañero, el polémico argentino Javier Ceriani se fue a participar en la nueva temporada del reality Survivor México.

Como se sabe, Chapoy y el equipo de Ventaneando son 'enemigos' de Elisa y Ceriani ya que actualmente los programas de ambos se transmiten en el mismo horario pero por diferentes canales (Azteca Uno y A+ respectivamente). Hay que recordar que nadie se esperaba que los conductores de Chisme no Like llegarían al Ajusco debido a que desde hace tiempo tienen una fuerte rivalidad con los colaboradores de Pati, en especial Daniel Bisogno.

Tanto la esposa de Pepe Garza como el conductor rubio han tachado al 'Muñe' de ser homosexual y le han rogado que salga del clóset de una vez por todas. Mientras que él ya ha respondido a sus ataques en plena transmisión en vivo y ha llegado a ser fuertes insultos en contra de Javier: "Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog...", dijo Daniel a finales del 2020.

Aunado a que Pati y su equipo tienen que luchar en contra de este par, ahora también se especula que Atala también sumaría su presencia en Chisme no Like para terminar de enfurecer a la líder de los espectáculos. Sí, el periodista Álex Kaffie anunció hace unas horas que la exconductora de Ventaneando fue convocada para ocupar el espacio vacío que dejó Ceriani en su programa:

Me entero que Atala Sarmiento ha sido invitada a cubrir la ausencia temporal en Chisme No Like de Javier Ceriani", dijo el 'Villano de los espectáculos'.

Y aunque hasta el momento no hay reportes de que Sarmiento haya aceptado la tentadora oferta, ya se comienza a especular que Chapoy estaría totalmente en contra de que ella vuelva a trabajar a TV Azteca. Hay que recordar que las cosas entre ellas no terminaron bien cuando Atala decidió no seguir trabajando en esa empresa y más tarde se unió a San Ángel, siendo invitada el programa Hoy y conduciendo el extinto Intrusos.

