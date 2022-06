¿Volvió el amor? Tras 11 años divorciados, Lucero y Mijares confirman que retoman su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras divorciarse en el 2011 luego de 14 años juntos y dos hijos en común, Lucero y Mijares paralizan las redes al anunciar que retomaron su relación a 11 años de su separación. Una de las parjas más queridas del espectáculo en México reaparece junta, aunque la protagonista de telenovelas tendría una relación con Michel Kuri y el cantante con la empresaria Guadalupe 'Pita' de la Vega. ¿Será que terminaron porque donde hubo fuego cenizas quedan?

No exactamente, sin embargo, en unos días arrancan un gran proyecto. Aunque sus fanáticos pensaban que no se repetiría volverlos a ver juntos como cuando hicieron su show vía streaming Siempre amigos, ambos retoman su relación, aunque sea únicamente laboral y no romántica. Y es que ambos sorprendieron al confirmar su tour ¡Hasta que se nos hizo!, el cual tendrá varias fechas en México, Guatemala y Estados Unidos durante los próximos meses.

La que fuera una de las parejas más queridas del espectáculo, ahora dejarán las pantallas y estarán en vivo y a todo color frente al público, pues en conferencia de prensa anunciaron sus fechas en la CDMX, Nuevo León y Jalisco. Y no solo cantarán sus canciones más icónicas en México, sino que también visitarán Guatemala y Estados Unidos, donde tendrán dos presentaciones, una en Miami y otra en Atlanta.

Fechas de su gira musical

La primera parada de la reconocida pareja, quienes presumen su nuevo reencuentro aunque solo sea musical, será el próximo 17 y 18 de junio el Auditorio Nacional en la CDMX, con dos grandes conciertos. La primera presentación será el 17 a las 20:30 horas y el día siguiente a las 21:00 horas. Luego, ambos se dirigirán a Monterrey, Nuevo León, donde ofrecerán concierto el 24 de junio a las 21:00 horas en el Auditorio Citibanamex y el 25 de junio en Zapopan, Jalisco a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex.

La pareja no solo enloquecerá a fanáticos en México pues el próximo 29 de julio llevarán su música a Guatemala, el 24 de agosto al Hard Rock Café de Miami, Florida y el 25 en el Gas South Arena de Atlanta, en Estados Unidos. En conferencia de prensa este lunes 13 de junio, ambos sorprendieron al confirmar que retomarán una gira juntos y dejaron en shock al verse más felices y bromistas que nunca, comprobando que entre ellos aún hay una muy buena relación.

Lucero, por su parte, bromeaba con su expareja sobre el hecho de que no habla en los conciertos: "En los shows no habla, solo buenas noches", dijo a la prensa. "La gente te quiere oír cantar", se defendió Mijares, a lo que la artista respondió: "a veces sí, pero una platicadita... aparte los estás engañando y mañana van a poner: 'El ego de Lucero no permite que Mijares se luzca en el escenario'. No ha empezado la gira... ¿viste cómo lo amenacé?", bromeó con reporteros desatando carcajadas.

Por su parte, el mexicano desmintió que existan egos entre ellos: "Aquí no hay egos, nada de que yo canto más o tú menos. Salimos a pasarla bien y tratar de que el público se emocione con nuestras canciones y salga con un buen sabor de boca del show. Todo lo que hemos venido preparando desde hace algunos meses, es todo un brete hacer un show en ese sentido", mencionó. Finalmente hablaron de la posibilidad de sacar un disco juntos de toda esta gira, con lo que ambos estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, en el caso de Lucero, comentó que le gustaría hacerlo luego de la gira, para que el público primero los escuche en vivo. Posteriormente, bromeó al hablar de su divorcio, provocando risas entre los presentes. "Presiento y decreto que la gira dure más de lo que duramos casados tú y yo. 14 años de concierto", comentó. "Una eternidad", replicó Mijares en el video compartido por el reportero Edén Dorantes en su canal de YouTube.

Fuente: Tribuna