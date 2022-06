Adiós Chapoy: Tras 'pleito' con ejecutivos de TV Azteca, Pedro Sola le dice adiós a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan que el famoso conductor Pedro Sola, quien se ha mantenido fiel junto a su jefa Pati Chapoy durante 27 años ininterrumpidos, decidió abandonar el programa Ventaneando debido a un fuerte motivo. Hay que recordar que hace unas semanas el también youtuber presuntamente recibió un regaño de los ejecutivos de TV Azteca por haber tenido una mala actitud con uno de sus invitados.

El pasado 2 de junio el polémico comediante 'El Escorpión Dorado' estuvo por primera vez en el foro del reconocido vespertino de espectáculos y aunque todo el elenco lo recibió con los brazos abiertos, quien no estuvo nada contento de volverlo a ver fue el 'Tío Pedrito'. Como se recordará, el comunicador ya había declarado que no soportaba a este personaje, aunque aseguró que no tenía ningún problema con Alex Montiel.

Tras esta incómoda situación en plena transmisión en vivo de Ventaneando, la revista TVNotas reportó que los altos mandos de la televisora del Ajusco enfurecieron por la pésima actitud que tuvo Sola, quien nunca dejó de hacer caros de desagrado al escuchar las bromas de 'El Escorpión' y que habrían decidido suspenderlo hasta una semana. Presuntamente cuando los directivos de Azteca Uno intentaron hablar con su colaborador, este los ignoró y les hizo un desaire.

Aunque ya pasaron varios días desde este conflicto, la tarde de ayer lunes 13 de junio Pedro ya no estuvo presente en el programa de Chapoy, que lleva 26 años al aire, y a cuadro solo se pudo ver a Linet Puente, Daniel Bisogno, Pati, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda, así como el invitado especial Yahir. No obstante, ahora ya salió a la luz cuál es la razón de la ausencia de Pedrito.

De acuerdo con información del periodista Álex Kaffie, el comunicador y economista mexicano decidió salir del aire en Ventaneando por motivos de salud. Resulta que el pasado viernes el famoso se volvió a someter a una operación de cataratas y aunque la intervención fue todo un éxito, Sola prefirió quedarse a reposar en casa y por ello estará ausente durante toda una semana. Hay que recordar que hace un par de semanas Pedro ya se había sometido a una cirugía de este tipo y él mismo aclaró que necesitaría una segunda pues le descubrieron otras problemas en la vista.

Aunque la operación de cataratas a la que se sometió el viernes fue exitosa, don Pedro Sola se tomará libre toda la semana para convalecer", adelantó el 'Villano de los espectáculos'.

