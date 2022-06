A 3 años de su muerte, familia de Edith González habla de la herencia; no dejó nada a su viudo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer martes 13 de junio se cumplieron 3 años de la muerte de la reconocida actriz Edith González, quien apareció en exitosos proyectos de Televisa y TV Azteca. Como se recordará, la también modelo y cantante enfrentó una dura batalla contra el cáncer de ovario y perdió la vida en un hospital del Estado de México luego de 3 años luchando contra la agresiva enfermedad.

La reconocida artista, quien hizo su debut en la telenovela Cosa juzgada cuando apenas era una niña, estaba casada con Lorenzo Lazo Margáin al momento de su partida. Se casó con él en el año 2010 pero jamás tuvieron hijos, aunque en una ocasión ella llegó a confesar que había perdido un bebé. No obstante, la protagonista de Salomé, Corazón Salvaje y Nunca te olvidaré ya había sido madre antes de este matrimonio.

El 17 de agosto de 2004 González dio a luz a su primera y única hija Constanza Creel, a quien crio y sacó adelante sola. La guapísima actriz mantuvo oculta la identidad del padre de la niña, hasta que en el año 2008 el político mexicano Santiago Creel reconoció que era él. Ahora la adolescente está a punto de cumplir 18 años y se sabe que está viviendo junto a su papá y su familia.

Hace algunas horas la familia de Edith decidió honrar su memoria organizando una misa por su tercer aniversario luctuoso. Las cámaras del programa Hoy captaron la exclusiva desde la iglesia donde se llevó acabo la ceremonia y captaron que Lorenzo estuvo presente. Hay que resaltar que el viudo de la actriz de novelas como Doña Bárbara en el Ajusco ya se dio una nueva oportunidad en el amor y está feliz con su actual novia Lourdes Peláez.

Además pudieron conversar con el hermano de la intérprete de la obra Aventurera, quien de una vez por todas reveló si en su familia hay algún tipo de conflictos por la herencia de González. Víctor Manuel González explicó ante las cámaras del matutino de Las Estrellas que aún sigue siendo muy doloroso recordar el día que Edith perdió la vida aunque ya pasó bastante tiempo: "Para la familia y sus seres queridos es como si hubiese sido ayer".

El hermano de la actriz mexicana resaltó que ella era una mujer de una sola pieza y muy responsable y trabajadora, por lo que no dejó de elogiarla. Asimismo, quiso desmentir que en su familia haya pleito por la herencia pues recordemos que González dejó como heredera universal a su hija, mientras que a Lorenzo no lo incluyó en ninguna parte del testamento: "Todo está tranquilo, conforme a derecho, cada centavo se cuenta".

Víctor culminó la entrevista con el programa más famoso de Televisa presumiendo que harán un homenaje para Aventurera en el Teatro de la CDMX durante los próximos meses y dijo que siguen trabajando en la fundación que dejó su hermana: "Va dirigida al cáncer de ovario, que es tan traicionero y agresivo, a mí se me quiebra la voz cuando me tengo que referir al cariño que la gente le tiene a Edith, nos sentimos halagados, su trabajo no fue en vano".

