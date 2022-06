"Chin... a su mad...": Eduardo Yáñez, galán de Televisa, explota en Instagram y niega estar enfermo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos el famoso actor Eduardo Yáñez, quien tiene una trayectoria de más de 40 años en el medio artístico y ha protagonizado exitosas telenovelas de Televisa, aprovechó sus redes sociales para romper el silencio luego de que este martes 14 de junio la revista TVNotas sacara en su portada que presuntamente lo habían diagnosticado con Parkinson desde hace tiempo.

El medio especializado en espectáculos entrevistó a un supuesto amigo del intérprete de Destilando Amor y Amores Verdaderos, quien relató que supuestamente no la estaba pasando nada bien pues en lo laboral no ha conseguido un buen proyecto desde hace tiempo. Aunque el actor mexicano regresó a la actuación con el melodrama Corazón Guerrero el informante resaltó que su personaje murió en el primer capítulo.

Además recordó que solo hizo breves apariciones en la serie de Amazon El Tío, donde causó tanto revuelo porque interpretó a un transexual por primera vez: "Tal parece que no han valorado su trayectoria, pues a pesar de tantos éxitos que tuvo, ahora ha estado haciendo castings para series y otros proyectos", recalcó y añadió que el histrión de 61 años también estaba muy preocupado por su salud pues supuestamente sufría Parkinson.

Luego de que esta información fuera retomada por varios medios de comunicación, hace una hora Yáñez aprovechó su cuenta oficial de Instagram para aclarar si es verdad que estaba enfermo. En primer lugar, el mexicano presumió que se encontraba en las locaciones de Qué padre es mi familia, la nueva película en la que actuará, desmintiendo así tener problemas para encontrar trabajo como aseguró TVNotas.

Buenos días a todos mis fans a todos aquellos que me siguen, a mis haters también buenos días. Quiero aclarar otra vez una nota estúpida que salió el día de hoy", dijo al iniciar el video.

Posteriormente, Lalo comentó que respeta mucho a las personas que sí sufren esta enfermedad, pero aseguró que él no fue diagnosticado con ella y estalló contra las personas que escribieron esta nota: "Yo no estoy enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, yo creo que el que saca una nota de esta naturaleza es porque te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chingu... a su madre".

Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos", agregó el actor mexicano mientras esperaba que lo llamaran para continuar con las grabaciones del filme.

