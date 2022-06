Jason Alexander, ex de Britney Spears, deberá pagar fianza tras intentar entrar a su boda

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jason Alexander, exesposo de Britney Spears, quien irrumpió en su casa el pasado 9 de junio en la boda de la cantante con el entrenador Sam Asghari, recibió la lectura de cargos por parte de las autoridades del condado de Ventura, California, por el delito de allanamiento. Erin Meister, fiscal del distrito, extendió una orden de restricción que la intérprete de 'Baby One More Time' ya había puesto en su contra.

A partir de hoy, Alexander no podrá acercarse a Spears a una distancia menor a 100 yardas, equivalente a 91.44 metros, orden que tiene una vigencia de tres años. El exesposo de la estrella del pop fue encontrado culpable por los delitos de allanamiento, agresión, vandalismo y acecho, por lo que deberá permanecer en prisión, con derecho a fianza; si quiere salir, habrá de pagar 100 mil dólares, según reportó The New York Post, quien agregó que Jason ya había entrado a la residencia de su expareja en varias ocasiones.

El reporte de las autoridades señala que el sujeto iba armado con un cuchillo el día que irrumpió en la casa de la cantante, a pocas horas de su boda. La orden de restricción también se extendió a Richard Eubeler, uno de los guardias de la Princesa del Pop, quien se enfrentó a Alexander el día del incidente; sin embargo, Asghari no fue protegido de la misma manera, pues se consideró que no hay ninguna amenaza hacia su persona.

Las autoridades precisaron que, en caso de que Jason pague su fianza, tendrá ciertas condiciones para su libertad, como reportarse dentro de las primeras 24 horas tras salir de la cárcel y ser monitoreado con un brazalete en el tobillo. Cabe mencionar que Alexander ya ha tenido otros problemas con la ley en los últimos meses, al ser arrestado por conducir bajo el efecto de sustancias prohibidas, incumplir con reglas de un aeropuerto y acechar a una mujer cuya identidad permanece anónima; sumando el hostigamiento hacia Spears, con quien estuvo casado solo 55 horas en 2004.

La disolución de dicho matrimonio ocurrió luego de que la madre de Britney, Lynn Spears, no aprobara la unión, y varias fuentes cercanas a la cantante afirman que la señora llegó a Las Vegas para romper con el compromiso en menos de tres días. Muchos años después, Alexander se dio el lujo de publicar varias imágenes del lugar donde se celebraría la boda de Spears y Asghari, mientras que el asalto fue transmitido a través de Instagram Live; se dice que incluso el sujeto trató de llegar al segundo piso de la casa de su ex.

