Johnny Depp recibe nueva demanda por violencia; un exempleado es quien lo señala

Los Ángeles, California.- El pasado 1 de junio el mundo entero se sacudió luego de conocer que la Corte del Estado de Virginia había fallado a favor del actor de Hollywood, Johnny Depp quien por seis semanas, entabló un juicio mediático con su exesposa, la también actriz Amber Heard quien se vio obligada a pagar 15 millones de dólares para reparar el daño, situación que llevó al protagonista de la saga Piratas del Caribe a abrir una cuenta en TikTok y con un video, agradecer a los fans todo el apoyo recibido durante este proceso penal.

Si bien todo parecía haber regresado a la normalidad y, por ende, el resultado de las autoridades marcaba el regreso del actor a los escenarios y la pantalla grande, al parecer deberá recurrir de nueva cuenta a su equipo legal pues fue señalado por violencia, ya no por parte de la co-protagonista de la cita Aquaman, sino por parte de un exempleado del actor de 59 años de edad quien adelantó, está dispuesto a llegar a la corte.

Según reportan medios estadounidenses, el encargado de señalar de nueva cuenta a Johnny Depp es Gregg 'Rocky' Brooks quien en 2019 coincidió con el actor durante el rodaje de la cinta City of Lies proyecto para el que se desempeñó como gerente de locación y quien además asegura, fue golpeado por el histrión quien al momento, se encuentra en Reino Unido debido a que acompaña al músico Jeff Beck en una gira musical.

A decir del demandante, él y el actor se encontraban en las inmediaciones del Hotel Barclay, ubicado en Los Ángeles, California y dicho inmueble formaba parte de las locaciones de la cita, lugar donde insiste, Depp lo golpeó entremetidas ocasiones en la parte inferior del torso e incluso, durante la agresión, el histrión le ofreció la cantidad de 100 mil dólares a cambio de permitirle darle un golpe en el rostro; sin embargo, ‘Rocky’ Brooks no accedió y ello llevo al actor a continuar con varios insultos a modo de provocación.

"No se trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en un relación tóxica. Se trata del asalto de un trabajador de miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción", destacó el equipo legal del demandante.

A modo de detalle, se dijo que el entonces gerente de locación, Gregg Brooks, no accedió a extender un permiso de grabación para este proyecto, lo cual no fue bien recibido por el actor quien ha participado en cintas como El Joven Manos de Tijera, Charlie y la Fábrica de Chocolates o Sombras Tenebrosas quien, dicho sea de paso, no se ha pronunciado por este nuevo señalamiento en su contra.

Según se ha informado, será hasta el 25 de julio del presente año cuando Johnny Depp acuda a la corte de la ciudad angelina en compañía de su equipo legal para testificar por esta nueva acusación, la cual se da en el marco en que su exesposa Amber Heard, concedió una entrevista para el programa Today en donde insistió, mantendrá cada una de las palabras que emitió en la corte en donde señaló a su expareja de haberla agredido física, psicológica y sexualmente.

