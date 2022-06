Lady Gaga podría ser villana de DC Comics; Warner la contempla para la película musical del 'Joker'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, el papel de Joaquín Phoenix en la cinta Joker no solo le valió un Oscar, sino que también abrió la posibilidad para que diera volver a encargar al villano de DC Comics en la cinta Joker: Folie à Deux, la cual será además un musical para el que la productora Warner Bros ya piensa en el resto del elenco, lo que a su vez ha llevado a contemplar a la cantante Lady Gaga para el papel de 'Harley Quinn', situación que ha emocionado a los fanáticos de la intérprete de Born this Way pues no sería la primera vez que incursione en el cine.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por The Hollywood Reporter, las negociaciones están en la recta final, por lo que es casi un hecho que Lady Gaga se convierta en una de las villanas más queridas de DC Cómics, papel que recientemente fue interpretado por la actriz Margot Robbie quien se encargó de llevar a cabo fechorías con Jared Leto quien estuvo en el papel que Joaquín Phoenix volverá a encargar.

Hace algunos días, Todd Philips, quien se encargó de dirigir la cinta del 2009 que catapultó todavía más la carrera de Phoenix y lo llevó a ganar un Oscar en la categoría de Mejor Actor, publicó una imagen del guión de este nuevo proyecto en donde dejó ver que se contemplaba la incursión de esta villana, por lo que los ojos del mundo estuvieron muy pendientes en conocer quién seria la encargada de darle vida la personaje y ello llevó a revelar el nombre de la cantante.

Será en los siguientes días cuando se revelen más detalles de esta cinta que, además de ser un musical con uno de los villanos favoritos de la franquicia, se confirme la participación de la cantante y actriz a quien el público ha podido disfrutar en proyectos como Nace una estrella, La Casa de Gucci o American Horror Story, los cuales han consagrado la carrera de Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga en la pantalla grande.

