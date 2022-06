Luto en la TV: Muere famoso actor mientras dormía; estremecen sus últimos momentos con vida

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Tras una prolífica carrera en la actuación, confirman el fallecimiento de un reconocido actor a los 90 años, quien triunfó en series de televisión como Seinfeld y películas como The Truman Show, Argo y Magnolia. Se trata de Philip Baker Hall, quien perdió la vida a los 90 años de edad en su casa y rodeado de familiares. Así lo anunció su esposa Holly Wolfle Hall, con quien estuvo casado casi 40 años.

Philip Baker Hall falleció en su casa ubicada en Glendale, California este domingo, rodeado de sus seres queridos, como lo anunció su esposa. También comentó que había estado bien de salud hasta hace algunas semanas y pasó sus últimos días de buen ánimo, reflexionando sobre todo lo que hizo en su vida. Debido a la manera en la que cuentan que falleció, se cree que sucedió mientras dormía de causas naturales, aunque aún no han confirmado oficialmente la causa de su deceso.

Philip Baker Hall

"Su voz al final era igual de poderosa", dijo Holly sobre su esposo, quien nunca se retiró de la actuación y siguió dedicándose a eso durante toda su vida. El periodista de Los Angeles Times, Sam Farmer, reveló que el histrión sí falleció rodeado de sus seres queridos y le rindió un homenaje breve a manera de último adiós en su cuenta de Twitter: "Mi vecino, amigo, una de las más sabias, talentosas y amables personas que he conocido, Philip Baker Hall, murió pacíficamente anoche. Estaba rodeado de seres queridos.

El mundo tiene un espacio vacío en él", finalizó su conmovedor mensaje.

El histrión participó en exitosos programas de televisión como Curb your entusiasm, Seinfeld, en donde dio vida al 'Lt. Joe Bookman' y Modern Family, donde interpretó al gruñón vecino de la familia Dunphy. El nacido en Ohio apareció en filmes como The Truman Show, Bruce Almighty, Argo, The Talented Mr. Ripley, Secret Honor, Zodiac, Boogie Nights y Hard Eight. Su último papel televisivo fue como 'Zelman Katz' en la serie de Netflix Messiah en el 2020.

Varios famosos comediantes y actores como Patton Oswalt y Mark Ruffalo lamentaron la muerte del reconocido histrión, quien empezó en la actuación a sus 39 años luego de mudarse a Los Ángeles. A través de Twitter le enviaron sus condolencias a la familia y resaltaron el gran talento que tuvo durante toda su trayectoria artística, además de mencionar que trabajar con él fue una increíble experiencia.

Fuente: Tribuna