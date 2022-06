María Perroni hace suegra a Mariana Garza y presume romántica relación en sus redes sociales

Ciudad de México.- A su corta edad, María Perroni, hija de Mariana Garza, está comenzando a dar de qué hablar en la industria del espectáculo, ya que, al igual que los hijos de otros exTimbiriches (como es el caso de Erik Rubín, con sus hijas Mía y Nina) optó por inicia una carrera en la farándula; sin embargo, el pasado lunes, 13 de junio, llamó especial atención de sus seguidores tras compartir algunas románticas fotografías de su relación.

Resulta ser que el día de ayer, la joven actriz impresionó a sus seguidores después de publicar algunas tiernas imágenes junto a su novio, Diego Enrique, quien también es actor y cantante, por otro lado, se sabe que gusta de publicar videos en su cuenta oficial de Instagram en los que aparece cantando o incluso modelando, por lo que ambos se encuentran inmiscuidos en el medios del espectáculo.

María Perroni disfruta de su relación con Diego Enrique

Créditos: Instagram

De acuerdo con sus publicaciones, en la red social de la camarita multicolor, ambos comenzaron su relación hace aproximadamente siete meses y gozan de compartir su amor ante el mundo entero con algunas fotografías casuales, en las que se puede ver a la pareja muy cerca uno del otro. Por su parte, María Perroni no duda hablar sobre los sentimientos que tiene hacía Diego Enrique, tal y como demostró en su última publicación en redes sociales.

Eres la persona que tiene ese no sé qué que me tiene no sé como, que me encanta no sé cuánto", declaró María Perroni en sus redes sociales