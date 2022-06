¿Nadie se enteró? En España, aseguran que 'JLo' y Ben Affleck ya son marido y mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se sorprendió hace casi un año con el compromiso de la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck quienes, luego de haber terminado su compromiso hace más de 20 años, de nueva cuenta buscaban llegar al altar de manera definitiva, en especial cuando la denominada 'Diva del Bronx' había terminado su relación con el beisbolista Alex Rodríguez con quien también planeaba una boda.

Luego de mucho planear, retomar y cancelar compromisos, la intérprete de temas como In the floor, Let’s get loud o If you had my love parece ser ya dijo "si, acepto" al actor quien interpretó al 'Caballero de la Noche' pues medios españoles aseguran, ambos contrajeron nupcias en una ceremonia privada, la cual se realizó al interior de un lujoso hotel en Lake Oconee, en el estado de Georgia.

Medios aseguran que Jennifer López y Ben Affleck ya se casaron. Foto: Twitter @hola

Cabe destacar que los medios españoles recientemente manifestaron que la cantante de pop Shakira, ya estaba separada de su pareja, el futbolista Gerard Piqué, información que resultó ser cierta y por lo que ambos han estado en el ojo del huracán. Ahora, la prensa de dicha nación, aunque en específico la revista Cuore, aseguró que la ceremonia nupcial se realizó el pasado fin de semana en el hotel Ritz-Reynolds y sólo contó con algunos miembros de la familia y claro está, trabajadores del recinto a quienes se les obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad para así mantener la noticia solo para ellos.

Tras conocer la existencia del acuerdo de confidencialidad, el medio investigó quién había sido el responsable de haber filtrado la información de la cual, la pareja no ha salido a mostrar su postura, por lo que se dijo, algunos huéspedes y hasta vecinos del lujoso hotel fueron los que se percataron de los hechos y claro, no dudaron en esparcir la noticia, lo que refuerza la información dada por el portal TMZ en donde se aseguró, ambos ya tenían una casa para compartir como esposos, mansión que se encuentra en el lujoso barrio de Beverly Hills.

La pareja se comprometió en abril del 2022. Foto: Twitter @NeuronaSV

De ser cierta la union matrimonial, 'JLo' y Ben Affleck habían cumplido su deseo de llegar al altar luego que en 2002 ambos comenzaron su relación sentimental, la cual terminaron en 2004, fecha en que también se mermaron las intenciones de verlos casados, acto que después se culminó con el cantante Marc Anthony con quien incluso la pareja tuvo hijos; no obstante, las cosas no funcionaron y firmaron un divorcio, lo que llevó a la cantante a entablar otras relaciones hasta finalmente regresar con el histrión con quien se le ha visto muy enamorada.

Fuente: Tribuna