Otra polémica en la dinastía: Salen a la luz audios donde Silvia Pinal es maltratada

Ciudad de México.- Apenas hace unos días, Silvia Pinal reapareció de muy buen humor y hablando francés ante la prensa luego de recibir un reconocimiento en Las Vegas, donde quedó establecido el día 3 de marzo como el día de Silvia Pinal, mostrando gran sorpresa ante dicho reconocimiento, privilegio que también tienen famosos como Elvis Presley y Frank Sinatra.

Pero no todo es miel sobre hojuelas en la vida de la actriz de la época de oro del cine mexicano, pues recientemente comenzó a circular un audio donde supuestamente ella es maltratada, e incluso se escucha a su hijo Luis Enrique Guzmán discutiendo con Mónica Marbán, amiga de la artista nacida en Guaymas, Sonora.

Mónica Marbán fue administradora del Nuevo Teatro Silvia Pinal por cerca de 28 años, pero a inicios del año 2022 fue despedida por Luis Enrique, al parecer por malos manejos y bajos ingresos. Todo indica que el despido de Marbán no fue en buenos términos, pues el programa De primera mano reveló el audio donde se escucha una fuerte pelea entre los dos.

En la grabación se oye a Mónica decir: "No, ya me voy Silvia". La enfermera de la actriz comenta: "No, permítame por favor". Marbán vuelve a decir: "Ya me voy". La enfermera dice: "Permítame, soy su enfermera". Luis Enrique interviene y exige: "¡Deja de estar jaloneando a mi mamá!".

De acuerdo con las propias declaraciones de Luis Enrique, Marbán supuestamente habría estado a punto de tirar a doña Silvia de su silla e incluso le habría soltado algunas patadas a él, debido a que le informaron que ya no la querían como administradora del famoso teatro ubicado en la Ciudad de México.

"Lo que sucedió ese día fue que la señora Mónica Marbán llegó a casa de mi mamá, le expuse que mis hermanas y yo queríamos que dejara el teatro y se empezó a enojar, empezó a insultar, a jalonear la silla de mi mamá y yo me tuve que poner entre ella y la silla de mi mamá y tuve que decirle, 'suéltala'. Estaba a punto de tirar la silla de mi mamá y eso no puedo permitírselo a nadie", contó a Gustavo Adolfo Infante.

Hace algunas semanas también se filtraron otros audios en los que el productor de Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, Iván Cochegrus, le habla fuertemente de doña Silvia Pinal, incluso pide que le den algunos medicamentos que supuestamente la ayudarían a mantenerse con energía en la obra que estuvo en cartelera menos de una semana y que causó indignación.

Por último, Alejandra Guzmán sorprendió a propios y extraños al compartir una fotografía en la que presume a su madre, Silvia Pinal, sin una sola gota de maquillaje. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la cantante publicó la imagen que rápidamente causó revuelo por mostrar a la primera actriz completamente al natural.

