Problemas en el paraíso: BTS confirma su separación a días de haber estrenado un disco

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que BTS es una de las agrupaciones más famosas del mundo, la cual demostró que el K-Pop llegó para quedarse y no solo eso, sino que además se posicionó como uno de los géneros más queridos del público; sin embargo, parece ser que no todo era tan bueno como pensábamos pues Jin, Jimin, J-Hope, V, Suga, RM y Jungkook confirmaron al público que se separarían.

Fue apenas el pasado 10 de junio cuando la boyband encargada de interpretar temas como Butter, Dynamite o Permission to dance, estrenó no solo el disco denominado 'Proof', el cual es una antología que, con la ayuda de tres discos recopila los más grandes éxitos de la agrupación, al tiempo de presentar nuevos temas, de ahí que el sencillo Yet to Come se posicionó como favorito pues incluso, mostró un recuento de la carrera de la agrupación con un toque de nostalgia, en donde se hizo la promesa que lo mejor, "estaba por venir".

BTS estrenó el pasado 10 de junio un álbum y un video musical con toques de nostalgia. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, parece ser que este tema fue más una despedida pues durante el BTS Festa, evento donde además convivieron con el ARMY (como se hacen llamar los fans), confirmaron que estaban en pausa, la cual se veía venir desde el lanzamiento de Butter, su segundo tema grabado completamente en inglés y el cual les permitió conocer el modo en que cada uno de los miembros de la banda estaba, lo que los orilló a encontrarse de manera individual en el aspecto musical y de ahí que la separación sea, según ellos, temporal.

BTS anunció a los fans que se separarían de manera temporal. Foto: Twitter @BTS_2015_ARMY

Cabe destacar que hace algunos días, J-Hope dio una gran sorpresa al mundo pues confirmó que sería uno de los que encabezaran el evento de Lollapalooza en Chicago, lo cual fue parte del inicio del enfoque que cada uno de ellos tendrá en solitario y por lo que BTS se despidió del ARMY solo por un tiempo aunque hasta ahora, no se sabe cuándo regresarán a los escenarios como agrupación.

Esta noticia aseguró Suga, no es sinónimo de un punto final en la historia de BTS, sino que solo es la confirmación relacionada a que cada uno vivirá por separado y apostará por seguir lanzando proyectos que los haga crecer profesionalmente; no obstante, no dejaron claro si la pausa también involucrará el tiempo que deban prestar al Ejército de Corea del Sur a quien le deben la realización de su servicio militar.

Fans reaccionan

El evento denominado BTS Festa se transmitió en vivo a través de la plataforma YouTube, por lo que miles de fanáticos se unieron para brindar con ellos por los nueve años de carrera y claro está, el lanzamiento de un nuevo disco; sin embargo, algunas resaltaron que no era el momento para anunciar su separación pues mientras ellos buscaban incursionar en carreras en solitario, también se vería afectada la posibilidad de una gira mundial que a su vez los trajera de regreso a México.

Por ello, en redes sociales se han difundido memes en torno a esta sorpresiva noticia que ha generado opiniones divididas entre los fans, quienes han resaltado seguirán dando su apoyo a los artistas en cada proyecto que difundan pero también extrañarán verlos juntos sobre un escenario o incluso, en un mismo espacio donde compartan con los fans vía remota, como se supone sería con este evento festivo.

Foto: Twitter @PamelaCordovaS

Foto: Twitter @stephany_bts7

