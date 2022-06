¿Se divorcia? Tras 10 años casados, Galilea Montijo filtra en 'Hoy' fuerte noticia de su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace meses se ha especulado que la querida conductora Galilea Montijo atravesaría una crisis con su esposo Fernando Reina Iglesias, con quien el pasado 2021 cumplió 10 años de casada. Durante la mañana de este martes 14 de junio la tapatía por fin rompió el silencio en el programa Hoy y dejó en shock al filtrar un íntimo detalle de su polémico matrimonio.

Hace varios meses la también actriz de 49 años fue acusada de una supuesta infidelidad al padre de su único hijo Mateo con su excompañera de Hoy. Por supuesto, ella de inmediato desmintió este tórrido romance muy indignada: "No manchen ya, ya muchachos, ya es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, ya saben que yo les agradezco y yo muy linda siempre les contesto, siempre salgo a dar la cara para todo, ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor", dijo la presentadora en su momento.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Los rumores de una supuesta separación entre 'La Gali' y su marido han ido en aumento debido a que él tiene meses sin aparecer a su lado y tampoco ha hecho ninguna publicación en las redes sociales. Incluso, a muchos internautas les pareció extraño que no aparecieran juntos en Navidad, la celebración de Año Nuevo, Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres e incluso el reciente cumpleaños de ella.

No obstante, este martes 14 de junio la nacida en la ciudad de Guadalajara habría desmentido su separación al hablar de su matrimonio en plena transmisión en vivo del matutino de Las Estrellas. Resulta que todo el elenco de Hoy estaba aplaudiendo que Lucero y Manuel Mijares se lleven tan bien pese a que se divorciaron hace más de una década y que además las parejas de ambos también comprendan que tienen que tener una relación cordial por el bienestar de sus hijos en común.

Acto seguido, Montijo dejó bien en claro que ella también se lleva muy bien con la ex de su marido, la chef Paola Carus, pues hay que recordar que anteriormente ha referido que ella considera a los hijos de él como suyos: "Es educación, es por el bienestar de la familia, los hijos de mi marido son mis hijos, su exmujer es mi amiga, yo la adoro, no sabes cómo me ayuda con Mateo", dijo Galilea hace varios años.

Fuente: Internet

Mientras que esta mañana la tapatía contó una anécdota de Alexis, el hijo mayor de su esposo, y explicó que en una ocasión el niño quedó sorprendido pues se enteró que un amigo de su escuela no convivía con su papá porque su mamá no lo permitía: "El grandote, Alexis el grandote, le dice un día a su mamá 'fíjate que a un amigo no lo dejan ver a su papá' y dice 'qué raro ¿no mamá?' pero los raros somos nosotros".

Fuente: Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy