Shock en Televisa: Gabriel Soto confirma que no habrá boda con Irina Baeva y su ex ¿confirma amorío?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque el galán de telenovelas Gabriel Soto sostiene que su reencuentro con su exnovia es solo profesional y que su prometida Irina Baeva no ha tenido celos de nada, es precisamente Martha Julia quien habló de más ante las cámaras y destapó que la rusa regañaría al actor por todo el revuelo que ha causado que ambos coincidan en las grabaciones del remake de La Madrastra en Televisa.

En entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, Gabriel Soto, quien tendrá una participación especial en el melodrama producido por Carmen Armendáriz y compartirá créditos con Martha Julia, con quien tuvo un intenso romance que duró del 2002 al 2004 y luego del que ambos se han referido el uno al otro como el "amor de su vida", responde a las preguntas de la prensa sobre si podría haber algo entre ambos luego de tanto tiempo.

Gabriel Soto y Martha Julia

"Yo siempre lo defiendo y siempre lo voy a defender... siempre lo he dicho, es el amor de mi vida", dijo Martha Julia sobre Soto en una entrevista, sin embargo, ¿qué opina Gabriel Soto de lo que vivió con la sinaloense? Aunque trató de poner fin a las especulaciones pese a que se rumora que las cosas no irían bien entre él e Irina luego de este reencuentro, además de que cancelaron su boda de manera indefinida, el actor reveló que su ex es alguien que siempre se quedó en su corazón.

Siempre son personas que se quedan en el corazón, especiales y siempre da gusto ver a personas que fueron importantes en tu vida y que están bien y bueno pues la verdad hace ya añísimos, tenía 12 años de no verla imagínense".

El exesposo de Geraldine Bazán fue tajante al comentar que Irina presuntamente no se puso celosa con la noticia de que trabajará con su ex y hasta podrían haber escenas de besos: "No, para nada. Todo este revuelo nada que ver, Irina está muy bien en ese sentido. Tenemos una relación basada en mucho respeto y comunicación así que nada que ver". Y sobre si le comentó desde un inicio que vería a su ex en el proyecto, dijo:

Claro, por supuesto, tenemos toda la confianza del mundo y no pasa absolutamente nada. Simplemente es gente que fue especial y da gusto ver".

Por otro lado, confirmó que ahorita ve imposible realizar la boda y no saben cuándo la podrán realizar. Aunque argumenta que sería por el conflicto que se vive en Rusia y Ucrania, Irina había comentado que era por el precio de los vuelos: "Muy complicado con el tema del conflicto Rusia y Ucrania. Estamos esperando que las cosas se aligeren un poco. Queremos que la familia de Irina venga a México pero ahorita es imposible por la incertidumbre que está pasando".

No hemos podido planificar fecha por ese tema; es un tema muy complejo y delicado... y bueno, así están las cosas y mientras estemos bien y estemos juntos, todo pasa".

Aunque Soto trató de minimizar la situación para callar rumores, conductores del matutino afirman que la rusa sí estaría celosa y debería estar preocupada por cualquier cosa que llegue a pasar, pues como se recordará, el actor ya ha causado polémica en el pasado, como cuando se le captó muy cariñoso por la playa con Marjorie de Sousa cuando seguía casado con Bazán. Además, la madre de sus hijos asegura que le habría sido infiel con Irina.

"Yo sí creo que Irina debe estar mortificada", dijo el periodista Álex Kaffie. "Sí, me consta que es celosita, le gusta estar cerca del galán", agregó Ana María Alvarado. "Dicen que las más hermosas son las más celosas", comento Joanna Vega-Biestro, mientras que Kaffie sostuvo que hasta las más bellas tienen inseguridades: "La inseguridad también te carcome".

Por otro lado, Martha Julia también rompió el silencio sobre cómo fue volver a ver a su exnovio, a quien llenó de halagos: "Sí, después de tantos años volvemos a coincidir y es bien bonito... alguien que le tienes tanto cariño y trabajar juntos, aparte de que su carácter es maravilloso, entonces es bien bonito trabajar con él". La artista mexicana reveló que guarda en su corazón momentos inolvidables con él, sin embargo, habló de más al desmentir que Irina no esté celosa, pues afirmó que sí lo regañan.

Y yo siempre he hablado bien bonito pero no quiero ahí... luego a él lo regañan más que a mí", dijo ente risas.

Pese a los rumores de que podrían retomar su romance, afirmó que respeta la relación que tiene Soto con Irina y afirmó que pase lo que pase en la telenovela, será 100 por ciento profesional: "Yo les puedo hablar de mí y lo que yo siento. la verdad es bien bonito trabajar con una persona tan profesional, aparte quitando todo lo pasado y la historia que vivimos. Gabriel es un tipazo y es un agasajo trabajar con él".

La verdad nos conocemos súper bien y el cariño es mutuo", añadió.

Por último, pese a que es una de las mujeres más guapas del medio, comentó que sigue soltera ya que está enfocada en su familia: "Mi hijo ya tiene 23 años, estoy soltera por completo y dedicada a mi familia. Tengo a mi hija de 8 años y es como dejar unas por otras. No salgo mucho, estoy muy enfocada en sacarla adelante, la vida no está fácil y es difícil encontrar una pareja a estas alturas pues mientras más grande más selectivo te vuelves", concluyó.

Fuente: Tribuna