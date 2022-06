¿Trabajarán juntos? Juan Osorio le pone condición a Pablo Montero para volver a ser amigos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La serie El último rey: El hijo del pueblo finalizó sus grabaciones el pasado viernes, pero lo hizo en plena polémica entre el protagonista Pablo Montero y el productor, Juan Osorio, quien dejó claro que no quiere volver a trabajar con el actor debido a su falta de profesionalismo, problemas de actitud y su fuerte adicción al alcohol. El productor mexicano reveló algunos detalles de la plática que sostuvo con Montero luego de confesar que este no acudió a la grabación del último capítulo de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Juan Osorio inició la charla con gran sentido del humor y expresó: "Te tengo una buena noticia… llegó puntual…". Acto seguido, el ex de Niurka Marcos relató: "Sí llegó aquí a la oficina […] platicamos, la verdad manifesté el malestar que yo tenía, lo falta de profesional que fue, no presentarse el último día de grabación, dejar plantada la grabación, etc., de todo eso hablamos". Revelando la forma en que habló con el artista, Osorio recalcó:

Fueron cosas muy duras, de un apadrinamiento, de una manera de decirle 'maestro, yo viví eso, yo sé de qué me estás hablando, a mí no me engañas', también le saqué a relucir, le dije '¿qué es eso de que te estás exhibiendo y saliendo de un restaurante sin pagar', lo hablamos también, me dio sus razones, le dije 'como lo quieras ver, eres una figura y no puedes caer en esos errores'", expresó.

Posteriormente, Juan contó que Montero le pidió perdón: "Le dije que lo apreció mucho y también le hice hincapié 'no, yo no soy nadie para perdonarte, lo que yo estoy haciendo en este momento es quedarme tranquilo y en paz con una actitud que a mi me puede crear un conflicto personal y emocional'". Asimismo, el productor le hizo ver la preocupación más grande que tiene por él.

Pablo, te vaya como te vaya es tu problema, yo nada más quiero pedirte que de verdad nada más pienses que un día de estos, Dios no lo quiera, pasa algo y vas a matar a tu madre de una fuerte decepción, y le puse otro ejemplo, tienes dos tesoros maravillosos que son tus hijas, ¿tú te has puesto imaginar?, en un momento dado que te pase algo, ¿qué va a ser de esas niñas? […] en eso tienes que pensar Pablo, independiente si te interesa tu carrera que crezca o no crezca", añadió.

Al respecto de por qué decidió hablar con él, Osorio detalló: "Le dije que lo recibía porque yo había sido un enfermo y una de las cosas que uno tiene que aprender con la enfermedad es tener humildad y reconocer y dar tolerancia. Me dijo '¿nos podemos sacar una foto?', y le dije 'no, porque vas a subir esa foto diciendo que ya no pasó nada y que todo está bien', y mira, sin la foto fue lo primero que hizo".

Pese a quedar en buenos términos con el intérprete, el padre de Emilio Osorio recalcó que por ahora no quiere volver a laborar con él. "Afortunadamente ya se terminó la serie, ya terminamos ese proyecto, en este momento si me preguntas ¿Juan Osorio volverías a trabajar con Pablo Montero?, ahorita te digo que no, definitivo". Finalmente, Juan Osorio manifestó que a pesar de que Pablo ha tenido mucha suerte en el medio artístico, sabe que esa fortuna no le durará toda la vida, y contó parte del pacto que hicieron durante la reunión.

Tengo un gran resentimiento, me lastimó emocionalmente, me decepcionó y te puedo decir ahorita que hicimos un pacto, él me dijo 'quiero volver a retomar la amistad, el cariño', y yo le dije 'sí me duras unos años, que no estés en un escándalo de alcoholismo, y yo realmente vea que te estás recuperando, yo te ofrezco ir y darte mi mano, pero al primer escándalo de alcoholismo ni me busques, ahí se acabó todo", remató.

Fuente: Tribuna