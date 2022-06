Tras dura separación y 30 años en Televisa, conductora traiciona a 'VLA' y reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien lleva alrededor de 30 años trabajando para Televisa, reapareció la mañana de este martes 14 de junio en el foro del programa Hoy luego de que meses atrás hiciera su debut en el matutino de la competencia Venga la Alegría en TV Azteca. Apenas hace unos días la estrella declaró que había finalizado su noviazgo con un famoso deportista pese a que llevaban años comprometidos.

Se trata de la aclamada mexicana Yulianna Peniche, quien estudió actuación, canto y baile en el Centro de Educación Artística (CEA) y debutó en la empresa de San Ángel apareciendo en la telenovela Madres egoístas cuando apenas tenía 9 años. Posteriormente realizó otros melodramas como DKDA: sueños de juventud, Salomé, Niña amada mía, Velo de novia, Destilando Amor, Mar de Amor, La fuerza del destino, Corazón indomable y Te doy la vida fue el último.

Fuente: Instagram @yuliannap

Pero sin duda la originaria de CDMX se volvió famosa en 1995 cuando participó en la exitosa telenovela María la del barrio, protagonizada por Thalía. En este proyecto Peniche interpretó al personaje de 'Alicia', la joven en silla de ruedas que protagoniza una de las escenas más aclamadas de la TV junto a 'Soraya Montenegro' (Itatí Cantoral), quien la llama "maldita lisiada" e incluso hasta la golpea.

El pasado 2020, Yulianna dejó sorprendidos a sus miles de seguidores debido a que hizo su debut en el Canal Azteca Uno. Primero brindó una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría para hablar sobre su compromiso matrimonial con 'El Parejita' López, exconcursante de Exatlón México y futbolista mexicano. Y posteriormente pisó el foro del matutino en diversas ocasiones para participar en las dinámicas Gánale al Capi y Sabelotodo.

Sin embargo, desde finales del año pasado Peniche volvió a trabajar a su casa como concursante de la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy y este 2022 regresó a la tercera edición del concurso, aunque lastimosamente resultó eliminada hace un par de semanas. Pero por fortuna, la producción del matutino dio una segunda oportunidad a la actriz y este martes regresaron al foro para participar en el repechaje.

Sí, Yulianna y Alfredo Tame buscarán colarse para continuar en el concurso y para defender su lugar, esta mañana presentaron un baile al ritmo de cumbia. Cabe resaltar que antes de su eliminación, la también conductora de 40 años declaró que no estaba viviendo un buen momento a nivel personal pues había fallecido una de sus mascotas y además había decidido cancelar su compromiso con 'El Parejita', debido a que no tenían los mismos planes de vida.

Ya dejé de usar el anillo, ya no estoy comprometida. Nunca vivimos juntos, no hubo planes de boda en sí y pasó mucho tiempo... a mí me entregó el anillo hace casi dos años y no hubo un avance entonces cuando uno no tiene le mismo proyecto de vida lo mejor es terminar. Ya no hay vuelta atrás", declaró días atrás ante las cámaras de Hoy.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy