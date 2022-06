Tras vender quesadillas y unirse a 'VLA', Televisa perdona veto a conductora y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien tuvo que vender quesadillas para sobrevivir durante su juventud, reapareció la mañana de este martes 14 de junio en el foro del programa Hoy pese a que tiempo atrás formó parte del matutino de la competencia Venga la Alegría. La famosa estuvo vetada de las filas de Televisa durante un par de años y en ese tiempo aprovechó para firmar su primer contrato en TV Azteca.

Se trata de la comedianta mexicana Liliana Arriaga, quien es mejor conocida por su personaje de 'La Chupitos' y por haber aparecido en exitosos programas del Canal de Las Estrellas como La casa de la risa, Al derecho y al Derbez y La Hora Pico. Comenzó su carrera artística en San Ángel desde 1995 hasta que en 2019 fue vetada de la televisora por buscar una oportunidad laboral en la cadena estadounidense Estrella TV.

Fuente: Internet

Además durante el 2020 la exitosa estrella logró firmar su primer contrato con la empresa del Ajusco, gracias al fallecido director de contenido Alberto Ciurana. Tras su contratación, Liliana apareció en programas como Ventaneando, Venga la Alegría, Todos quieren fama y hasta La Resolana. Además de que dio una íntima entrevista a la sección En sus batallas en la que confesó que llegó a vender quesadillas dentro de su escuela para poder solventar los gastos de la universidad y ayudar económicamente a su abuela.

Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", explicó.

Pero por fortuna, 'La Chupitos' por fin pudo volver a su casa durante el pasado 2021. La productora de Hoy Andrea Rodríguez la invitó a ser participante de la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de 'El Indio Brayan' y aunque eran los favoritos del público, sus habilidades en la pista de baile no los ayudaron a ganar. Sin embargo, ella fue contratada para que se integrara de fijo al programa matutino pues los televidentes la adoran.

Luego de no acudir al foro 16 de San Ángel por varios días, este martes 14 de junio la querida comedianta reapareció en Hoy y se disculpó con todos sus compañeros y fieles seguidores argumentando que no había podido acudir a trabajar porque estaba "de parranda". No obstante, 'La Chupitos' ha estado acompañando a Galilea Montijo, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona y demás conductores en varios segmentos como la sección fit y la cocina.

Fuente: Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy