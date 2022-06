Adiós a la diva: Con tristeza, actriz de Televisa llora la 'partida' de Silvia Pinal tras enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser captada en varias ocasiones con un frágil estado de salud y su polémico regreso a los escenarios en la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! que acabó en escándalo, críticas y preocupaciones, una querida actriz de Televisa revela que le duele ver a Silvia Pinal "enferma" y "acabada", dejando entrever que la artista mexicana ya nunca volverá a ser como hace apenas uno o dos años, pues tras varias hospitalizaciones, se le estaría diciendo adiós a la leyenda del teatro, cine y TV luego de que partiera de los escenarios.

La primera actriz Diana Bracho, una de las más importantes en México, lamentó ver a una estrella de la talla de la diva del Cine de Oro tan desmejorada, afirmando que es drástico el cambio que ha tenido en los últimos años, pues recordó que apenas en 2018 trabajó con ella en la telenovela de Televisa Mi marido tiene más familia y en 2020 participaron en una obra de teatro llamada Amor, dolor y lo que traigo puesto, la cual era una lectura de atril pero Silvia se robó la función bailando mambo.

Silvia Pinal hace unas semanas cuando hacía 'Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!'

En entrevista para De Primera Mano, comentó: "Yo trabajé con Silvia en una telenovela con Juan Osorio. Trabajamos muy de cerca porque era mi suegra entonces antes de cada escena me sentaba con ella y nos poníamos a estudiar (...) Luego hice otra obra con ella que es 'Amor, dolor y lo que traigo puesto' que es un homenaje que el gran director Francisco Franco le hizo a Silvia. Fue una lectura de atril y Silvia estaba maravillosa".

Además, contó una anécdota sobre esta obra para resaltar el peso de ser una actriz con su talento: "Éramos mujeres de diversas edades, primero ella, luego yo y luego las más jóvenes, y había un momento en el que bailábamos mambo todas, las cinco. Empezaba el mambo, nos levantábamos a bailar mambo, una coreografía. Silvia se levantaba y se arrancaba con un mambo que era de ovación... nosotras nos veíamos como tullidas (ríe) 'qué tiesas estas mujeres ¿no?' y Silvia un mambo fantástico", contó.

Silvia Pinal y Bracho en la obra transmitida vía streaming, en 2020

Después de las últimas apariciones en el escenario, expresó su tristeza de verla así de mal, afirmando que ya está "enferma" y "acabada" y que le parece muy doloroso entregarle un premio por trayectoria a alguien que ya no podrá hablar o ver o que no comprende la situación. Aunque no se refirió concretamente a 'La Pinal' en esto, dejó entrever que para allá podría ir la diva y eso le daba mucho pesar.

Admiro su vitalidad. Ahora me da pena verla enferma, verla acabada, me da pena verla así. Yo siempre decía: el Ariel de Oro hay que dárselo a alguien que tenga una trayectoria pero que pueda recibirlo caminando y que pueda dar las gracias coherentemente porque darle un premio a una persona que ya no habla, no ve, ya no asunta, me parece muy doloroso".

Para finalizar, comentó que espera que se recupere, pero que en su opinión, debe aprender a estar sola: "Espero que esté bien y espero que aprenda a estar, de alguna manera sola también porque es lo que nos va tocando en la vida".

