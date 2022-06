Adiós Televisa: Tras duro despido, exconductor de 'Hoy' vende esto para sobrevivir y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien fue despedido repentinamente del programa Hoy, reaparece en el matutino de la competencia Venga la Alegría y hace una difícil confesión pues asegura no tener trabajo. Ante la falta de oportunidades laborales en Televisa y TV Azteca, el reconocido artista ya puso en venta varias de sus pertenencias para conseguir recursos para sobrevivir.

Se trata del presentador mexicano Patricio Cabezut, quien formó parte del matutino de Las Estrellas durante casi 4 años (entre 2003 y 2007) hasta que despedido por la productora Carmen Armendáriz sin previo aviso, además de que actuó en las telenovelas La fea más bella y Hasta que el dinero. Sin embargo, denunció que en la actualidad los productores ya no le dan trabajo por el proceso legal que enfrenta con la madre de sus dos hijas.

Como se sabe, el también locutor de radio fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar ya que su aún esposa, la actriz Aurea Zapata, lo denunció desde hace meses ante las autoridades de la CDMX, pero le concedieron que llevara este proceso en libertad. No obstante, para él ha sido un verdadero infierno ya que su historial está manchado por esta denuncia y no lo quieren contratar en ningún lado.

Hay que recordar que Pato tiene años sin un trabajo fijo. Estuvo conduciendo el programa Tu Casa TV, donde trabajó junto a Michelle Vieth y Raquel Bigorra, desde 2012, sin embargo, este fue cancelado en plena pandemia luego de 8 años al aire. A través de sus redes sociales el comentarista deportivo ha mostrado que ha trabajado de DJ y hace poco reveló que hasta puso en venta su colección de guitarras. Además de que conduce un programa gastronómico llamado Sabores de la ciudad, el cual no ha tenido tanto éxito.

El actor mexicano acaba de reaparecer en el estreno de una famosa cinta infantil y en una entrevista que ofreció al programa VLA de TV Azteca y otros medios, contó lo difícil que le ha resultado salir adelante tras la denuncia de Aurea. Mientras ella asegura que sufrió violencia durante su matrimonio, Cabezut la acusa de haberle sido infiel con un amigo y afirma que planeaba "arruinarlo y dejarlo en la calle" junto a su supuesto amante.

Patricio comentó ante los reporteros que aunque no hay muchas propuestas de trabajo para él, está tratando de sobresalir de esta mala racha por el bien de sus dos hijas, a quienes dejó de ver durante meses, y explicó que ya no puede volver a hablar de su caso: "Claro que me ha afectado, estoy en busca de (trabajo) con la esperanza y la luz encendida de que llegue una oportunidad, no pierdo la esperanza y fuerte de mente por mis niñas".

