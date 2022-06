Adiós a un grande: Tras 48 años en Televisa y 8 infartos, actor de TV Azteca se alista para morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor mexicano, quien tiene alrededor de 48 años en las filas de Televisa y además también ha trabajado para TV Azteca, reapareció ante la prensa luego de haber estado al borde de la muerte y confesó tras su más reciente hospitalización, ahora ya no teme morir. El querido histrión ha enfrentado fuertes problemas de salud como el cáncer y además ha sobrevivido a ocho infartos cerebrales.

Se trata de César Bono, quien ha participado en los proyectos más importantes de la televisora de San Ángel como el programa unitario Mujer, casos de la vida real, los melodramas Un original y veinte copias (1978), Carita de ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Destilando amor (2007), Cachito de cielo (2012), Despertar contigo (2016-2017), por mencionar algunas, y además la exitosa serie Vecinos donde da vida al personaje de 'Frankie Rivers'.

Además también ha trabajado con otras empresas como Telemundo en la serie Betty en NY (2019) y además la televisora del Ajusco, donde actuó en el melodrama Tres Familias y además abrió su corazón como nunca en una íntima entrevista al desaparecido programa Historias Engarzadas. Asimismo, el intérprete de 71 años ha destacado en la industria del cine como actor de doblaje en películas como Cars donde con su voz da vida a 'Mate'.

A inicios del pasado mes de marzo don César tuvo una nueva recaída en el hospital y según las recientes declaraciones que hizo en entrevista con el portal de TVNotas, él llegó a considerar que no sobreviviría esta vez. El actor fue llevado de emergencia a un nosocomio ya que tuvo una hemorragia por una úlcera en el estómago y permaneció un par de semanas ahí, hasta que los médicos pudieron estabilizarlo.

Cuando me empecé a sentir mal, perdí la conciencia y desperté dos días después en el hospital", confesó Bono a la revista de espectáculos.

César reiteró que él no le tiene miedo a la muerte y explicó que aunque aún no desea dejar este mundo, sí se encuentra preparado para cuando llegue la hora de partir pues está muy consciente de que su salud no es la mejor: "Desde que he empezado con mis enfermedades, sé que la tengo cerca, pero espero y me dé chance de hacer más cosas; cuando me llegue, sé que me iré en paz", dijo.

El también intérprete de programas como Hospital de la risa y Diseñador ambos sexos relató que aunque sigue en rehabilitación por los problemas que le ocasionó la úlcera y aún tiene fuertes dolores que ni siquiera las pastillas los calman, él desea volver al trabajo porque esto es lo que más le da vida: "Mientras pueda hablar y moverme poquito, yo seguiré. Estoy feliz por la carrera que tengo".

Don César explicó que volverá a las grabaciones de la serie Cecilia donde comparte créditos con la maravillosa actriz Mariana Treviño y dijo que además arrancará una gira por Estados Unidos con la obra ¿Por qué será que los queremos tanto?: "Nunca he dejado de trabajar, ni con el infarto, ni con la operación... ahorita estoy contento porque ya tengo un poco de fuerza y dentro de unos días regreso a trabajar en un par de proyectos".

