Adiós 'VLA': Tras renunciar a TV Azteca, protagonista de novelas debuta en Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien renunció a su carrera en TV Azteca desde hace varios años y debutó en Televisa desde 2018, reapareció hace algunos momentos en el programa Hoy pese a que hace unas semanas la empresa del Ajusco presumió su regreso por todo lo alto y hasta estuvo de invitado en el matutino Venga la Alegría y en el vespertino Ventaneando, donde Pati Chapoy lo recibió con los brazos abiertos.

Se trata del talentoso mexicano Víctor García, quien saltó a la fama luego de su participación en la Primera Generación del exitoso reality La Academia en el cual logró quedarse con el segundo lugar, pero gracias a que el público lo adoraba los ejecutivos del canal le dieron la oportunidad de debutar como actor en en la telenovela Dos chicos de cuidado en la ciudad y después hizo otras como Los Sánchez, Pobre rico pobre y más.

No obstante, en el año 2017 el originario de Tamaulipas dio la sorpresa renunciar a TV Azteca y se unió a las filas de la televisora de San Ángel donde le dieron la oportunidad de unirse al elenco de Por amar sin ley. Tras terminar este proyecto, poco se supo de él, hasta que el año pasado reapareció como invitado en el programa Miembros al Aire de Unicable en donde contó que dejó el medio y las redes sociales debido a que sufrió terribles pérdidas de seres queridos durante la pandemia.

Asimismo, Víctor se sinceró y recordó que al inicio de su carrera sufrió terribles carencias pues incluso, llegó a haber días en los que no tenía ni qué comer: "He pasado momentos complicados y veo la raza que se viene de Tampico seis meses y dicen 'está requetecomplicado' ¿qué tal? apenas sienten los guamazos del hambre, no es presunción no se lo deseo a nadie, yo pasé tres días de hambre ¡de hambre! yo llegué a vivir con 10 o 20 pesos".

Hace unas semanas, García impactó a todos sus seguidores y fans al reaparecer en la pantalla del canal Azteca Uno, donde lo recibieron con los brazos abiertos para que promocionara su nueva música en la que tiene un estilo "regional pop". El exacadémico estuvo de invitado en el foro de VLA y hasta tuvo la dicha de conversar con Pati Chapoy y todo el elenco del programa Ventaneando. Muchos pensaron que reaparecería en La Academia 20 años, pero no fue así.

Durante la mañana de este miércoles 15 de junio el cantante tamaulipeco regresó a Televisa a través de una entrevista exclusiva que brindó al matutino de Las Estrellas. En la conversación, Víctor explicó que le ha encantado formar parte del Cumbia Machine Tour y además presumió su primer dueto al lado de la joven Mía Rubín con el tema No puedo ver la luz, cover de la canción Blinding lights, y no paró de elogiarla.

Yo no tuvo que bajarme, al contrario, la voz de Mía me exigió meterle todo mi potencial, es en verdad, ella tiene los recursos para lograr despuntar en el ambiente musical", comentó el exacadémico.

Ya en el foro de Hoy, la conductora Andrea Legarreta expresó todo su agradecimiento a García por apoyar la carrera de su hija de 16 años y comentó: "Es un nivel de artista Víctor, de ser humano, el público de Cumbia Machine Tour se enloquece cuando entra Víctor, y esta canción es el primer sencillo del disco que va sacar Cumbia Machine Tour, sí Mía es muy afortunada, gracias Víctor, es un encanto de muchacho", dijo la esposa de Erik Rubín.

