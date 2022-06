¿Al borde de la muerte? Tras padecer cáncer, exconductora de Televisa da escalofriante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar en febrero de este año que le detectaron cáncer de mama en el 2021, la exconductora de Televisa Marta Guzmán rompió el silencio y reveló si alguna vez pensó en la muerte. Como se recordará, tras operarla de un tumor en diciembre, descubrieron que este era cancerígeno. Y aunque contó que se lo quitaron todo, tuvo que pasar por radioterapias y quimioterapias para que no regresara y hasta se rapó cuando empezó a perder el cabello.

Marta Guzmán, mejor conocida como 'Pasadita', inició su carrera en la televisora de San Ángel en el 2004 y fue parte del programa Hoy de 1998 al 2000, conduciendo la inolvidable sección 'Que todo México se entere'. En Televisa estuvo trabajando en noticieros, siendo el más destacado Primero Noticias, en donde tuvo un fuerte encontronazo con Laura G que provocó que la despidieran. En 2015, luego de más de dos décadas en la empresa, renunció a Televisa.

Te podría interesar famosos Marta Guzmán da dura noticia en 'Hoy' ahogada en llanto y estremece a Legarreta y Galilea Montijo

Instagram @martapasadita

Luego de haber estado en TV Azteca, se unió a las filas de Imagen Televisión, donde trabaja actualmente luego de unirse a Multimedios Televisión. En entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen, la conductora dio una estremecedora noticia luego de que hace unos días confirmara que completó su tratamiento y celebró que ya está libre de cáncer. Sumamente conmovida, la conductora compartió su sentir tras vencer al cáncer de mama luego de una intensa batalla.

"Híjole, te seré honesta... fue la segunda vez que toqué campana. La primera la toqué cuando terminaron las quimioterapias que fueron 4 con 21 días entre cada una. Fue un proceso largo, difícil también y toqué campana pero dije: 'todavía me falta un recorrido que son la serie de radiaciones', que fueron 21, esas sí son diarias, nada más descansas dos días", compartió abriendo su corazón en la entrevista.

Y agregó que seguirá revisándose pero el tratamiento por el que pasó no era para combatirlo, sino para que no regresara a su cuerpo: "Y dije yo: 'cuando ya esté es ciclo cerrado, lo voy a compartir' porque para mí lo rudo ya pasó. Sigo en tratamiento, me tengo que seguir revisando y todo. Todo esto es para que no regrese, que la gente sepa que no solamente hay terapias y radiaciones para combatir el cáncer, sino para que tengas un porcentaje alto para que no regrese la enfermedad".

Por otro lado, dejó helados al confesar que sí llegó a pensar en la muerte, pues al escuchar la palabra cáncer uno tiende a considerar que pasará lo peor, sin embargo, estaba confiada porque lo detectó a tiempo y se atendió de inmediato para erradicar la enfermedad de su cuerpo: "No lo voy a negar, me pasó por la mente la palabra muerte. Afortunadamente se detectó a tiempo y no fue sinónimo de", comentó.

Instagram @martapasadita

Guzmán mencionó la importancia de la autoexploración, afirmando que así fue que lo pudo descubrir: "En este camino he conocido otras situaciones y muchos médicos. Por más adelantada que esté la medicina uno tiene que autoexplorarse, que es como yo lo descubrí. Yo me hago estudios cada año pero el tocar y sentir una bola que no había visto o sentido, dije: 'esto no está bien'. Si conoces tu cuerpo y no te da pena tocarte, porque es tu cuerpo no te debe de dar pena. Si t conoces a la perfección, cualquier cambio lo vas a detectar".

También agradeció todo el apoyo que recibió tanto de su familia como amigos y compañeros de trabajo, afirmando que ellos también le ayudaron a salir adelante: "Principalmente mi círculo cercano, un apoyo y empatía increíble. Para mis hijos no fue fácil tampoco... cada uno como que lo fue asumiendo de manera diferente, son adolescentes pero aún así empáticos. De repente sí me decían: '¿te sientes bien?' y yo 'sí'".

Además de las medicinas de mis doctoras, también la medicina es gente positiva, que te acompaña, una llamada, un mensaje. No sabes cómo valoro eso ahora más que nunca", concluyó.

Fuente: Tribuna