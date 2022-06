Desfigurada y sin trabajo: Tras volver a Televisa, actriz renuncia ahogada en llanto y deja 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien lleva 8 años desaparecida de las telenovelas, dejó en shock a sus millones de admiradores y fans pues acaba de anunciar su renuncia al programa Hoy y reaparece ahogada en llanto luego de tomar esta difícil decisión. La famosa artista hizo su debut en TV Azteca tiempo atrás y ya tenía varios años sin ser vista en Televisa hasta que este 2022 por fin regresó.

Se trata de la guapísima cubana Lis Vega, quien se integró a la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y hace algunas horas explotó frente a las cámaras del matutino pues estaba furiosa con su compañero de baile, Raúl Magaña, quien lamentablemente no ha tenido el mejor desempeño en el escenario. La también cantante declaró que no pensaba regresar al concurso si tenía que bailar con este actor.

La originaria de La Habana actuó en melodramas como Contra viento y marea, Duelo de pasiones y Zacatillo, un lugar en tu corazón hasta que fue vetada de la empresa de San Ángel hace unos años debido a que a los ejecutivos no les gustó que se fuera a trabajar a TV Azteca, como participante del reality Sí se puede. Además de que ha creado mucha polémica por su supuesta adicción al bisturí.

Durante todo este tiempo alejada de la televisión, Vega ha tenido dramática transformación física producto de las cirugías pero varios de sus seguidores e integrantes del medio artístico consideran que ya se le pasó la mano. La actriz cubana ha aparecido cada vez más irreconocible y desfigurada y ahora que reapareció en Televisa ha sido víctima de fuertes críticas, sin embargo, ella no se deja derrotar.

Desafortunadamente, la reaparición de Lis en el canal de Las Estrellas fue muy breve pues hace algunas horas ella misma anunció que sale del aire. Sí, la vedette cubana reveló frente a las cámaras del programa Hoy que no piensa seguir adelante en Las Estrellas Bailan en Hoy y reveló que su principal razón es porque está cansada de su compañero Raúl, pues no están en el mismo nivel para bailar.

Siempre se equivoca en lo mismo... le he tenido mucha paciencia, ya no puedo más", dijo ahogada en llanto mientras abandonaba los ensayos.

Vega discutió con Magaña durante los ensayos y advirtió a la producción que se buscaran "otra bailarina" pues no quería seguir participando en el reality. La 'Poeta de lo Urbano' se dejó ver sumamente frustrada por esta situación y entre lágrimas reveló lo siguiente: "Es un malagradecido... ahora resulta que la que estoy gritando soy yo, la mala soy yo, ¡yo ya no puedo! siempre es lo mismo, le digo algo y se me pone al ped... ¿por qué?... ya no quiero bailar con él, que me saquen".

El exconductor del programa Se Vale le alegó a Lis que no podía exigirle que él la llevara en la pista de baile y también acudió a platicar con la productora de Hoy Andrea Rodríguez para llegar a una solución. Ella también estuvo con Andrea y volvió a reiterar que no piensa seguir al lado de Raúl pues no presenta muchos avances. Este miércoles esta polémica pareja tenía que presentar su baile en la pista de LEBEH pero no aparecieron y hasta el momento aún se desconoce si la cubana realmente dejará el proyecto.

