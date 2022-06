Galán de Televisa acaba sin dinero y en la cárcel por abuso; su hija hace brutal súplica en VIDEO

Ciudad de México.- Tras cumplir un año en la cárcel luego de ser acusado de presunto abuso sexual por su hija Alexa Parra, a quien procreó con su expareja Ginny Hoffman, el actor de Televisa Héctor Parra continúa esperando que se haga justicia y pueda salir libre. Su hija mayor, Daniela Parra, se muestra al borde del llanto en desgarrador video defendiendo al histrión y afirmando que ni Sergio Mayer ni Ginny se saldrán con la suya, pues planea llegar a las últimas consecuencias.

Como se recordará, Parra fue detenido en junio del año pasado luego de una denuncia interpuesta en su contra por su hija menor Alexa, apoyada por su madre (y expareja de Parra), la actriz Ginny Hoffman. Desde entonces, el histrión continúa tras las rejas y tanto él como su hija han tenido severos problemas económicos y se han declarado en la ruina. Antes de su arresto, Parra ya había tenido problemas de dinero y puso un negocio para vender tamales junto a su hija Daniela, el cual ella ha continuado para costear el proceso.

El actor de telenovelas de Televisa como La pícara soñadora, La Ursurpadora y Alebrijes y rebujos, ha negado las acusaciones en su contra y ya había declarado hace unos meses que el proceso ha sido muy doloroso, por lo que había tenido que llevar un estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico en la cárcel debido a su ansiedad y depresión.

Estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico, periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar; estoy medicado y están muy al pendiente de cosas porque incluso tomando los antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente", dijo entonces.