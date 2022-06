Luto en Televisa: Tras 19 años retirada, fallece actriz de novelas y filtran trágica causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se retirara del medio artístico en el 2003, anuncian la muerte de una querida actriz que destacó en cine, teatro y televisión en México. Se trata de María Montejo, hija de la primera actriz Carmen Montejo (fallecida en el 2013) y Manuel González Ortega. La actriz mexicana era madre del comediante Radamés de Jesús, quien aún no se ha pronunciado sobre su deceso ya que está actualmente de viaje por Jerusalén.

María Montejo debutó en la actuación en los años 60, década en la que actuó en le melodrama de Televisa Duelo de pasiones junto a distinguidas estrellas como Anita Blanch, Eric del Castillo, María Elena Marqués y Raúl Padilla 'Chóforo'. De ahí participó en filmes del Cine de Oro como La verdadera vocación de Magdalena, junto a Angélica María y con su madre Carmen Montejo. En 1972, el mismo año del filme, nace su hijo Radamés de Jesús, quien adquirió notoriedad por participar en el icónico programa Guerra de Chistes.

Radamés de Jesús y María Montejo (QEPD)

En los 80's participa en icónicos melodramas en la televisora de San Ángel como Juventud, Juana Iris y Cuna de lobos, una de las telenovelas más exitosas que salieron de México y que dio espacio a la villana más recordada de la televisión: 'Catalina Creel'. Durante esa década también actuó en la película Ni Chana ni Juana (1984) junto a 'La india María', Armando Calvo y de nueva cuenta su madre Carmen Montejo. Esta fue su última cinta.

Posteriormente, ya en los años 90, vinieron sus últimos años de actriz. En esa década participó en telenovelas como Mágica juventud, Volver a empezar, Tú y yo, Serafín y El noveno mandamiento. En cuestión de otros proyectos de la pantalla chica, participó en varios capítulos del unitario conducido por Silvia Pinal Mujer, casos de la vida real. Fue en el 2003 que tuvo su último papel antes de retirarse y fue precisamente en ese famoso programa transmitido por Televisa de 1986 al 2007.

Su deceso fue reportado en redes sociales este martes 14 de junio. Según el reportero Hugo Alexander, falleció a alrededor de las 19:00 horas de la noche y comentó que fue una embolia cerebral la causa de muerte. Hasta ahora no han habido más detalles al respecto y asociaciones de actores aún no han confirmado el deceso en sus redes sociales. Aunque se sabe que era muy cercana a su hijo Radamés, él no se ha pronunciado al respecto aún.

Leyenda

Por otro lado, compañeros del medio artístico rápidamente expresaron sus condolencias en redes luego de enterarse de la noticia. La escritora Celina Fuentes Macedo lamentó la pérdida de la actriz con emotivas palabras: "Ahora se nos fue una de casa. La loca adorada de María Montejo.La Frenchy original. La primera. Buen viaje. Aquí te apapachamos a tu chamaco Radamés de Jesús Piña", escribió en Facebook.

Fuente: Tribuna