¿Queda fuera de VLA? Kristal Silva revela cómo sigue tras ser hospitalizada de emergencia

Ciudad de México.- Kristal Silva es una de las conductoras más queridas de Venga la Alegría, ya que su personalidad y carisma han logrado enamorar a todos los televidentes. Además, su estilo ha conquistado a más de uno, por lo que la exreina de belleza se ha convertido en todo un referente de moda. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para la famosa, pues recientemente tuvo que ser hospitalizada.

Hace solo unas horas se informó que Kristal Silva tuvo que ser llevada a un hospital luego de sufrir un accidente en las instalaciones de TV Azteca. Según informó Venga la Alegría a través de redes sociales, la presentadora resultó lesionada durante los ensayos de Quiero Bailar, sección musical del matutino en donde está participando al lado de Emilio Canek.

El programa hizo público un video donde se puede ver a la también modelo saliendo de las instalaciones de TV Azteca en silla de ruedas, y con la pierna derecha vendada, además de una imagen donde es atendida por paramédicos: "Kristal Silva sufrió una fuerte lesión en los ensayos de ¡Quiero Bailar! y fue trasladada al hospital", se puede leer en el clip.

Como era de esperarse, está situación preocupó a sus fanáticos y a los televidentes de Venga la Alegría, quienes no han dudado en enviar mensajes de cariño y pronta recuperación para Kristal, quien podría quedar fuera de la competencia musical debido a la gravedad de su lesión. Se espera que en los próximos días, el matutino informe qué pasará con su participación.

Poco tiempo después, la exparticipante de nuestra Belleza México 2016 y Miss Tierra 2013, actualizó su cuenta de Instagram con varias historias en las que habla de su situación y explica que su lesión fue provocada por un mal movimiento al momento de estar practicando su coreografía, pero dejó en claro que actualmente se encuentra fuera de cualquier peligro.

Gracias por preocuparse y preguntar cómo sigo. Estoy preocupada, no sé exactamente qué pasó, hice un movimiento un poco brusco en la coreografía, sentí un dolo muy fuerte y evidentemente quedé inmovilizada, por eso la silla de rueda y todo lo demás. Estoy esperando a hacer una resonancia, ya me sacaron placas, estoy ya más tranquila, ya no tengo tanto dolor. Gracias a todo por sus mensajitos", dijo la artista.