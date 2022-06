¿Sale del clóset? Tras divorcios, actriz de Televisa se confiesa sobre romance con Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el exnovio de Michelle Vieth, Luis 'El Potro' Caballero' divulgara en La Casa de los Famosos 2 de Telemundo que presuntamente la actriz de Televisa tuvo una relación sentimental con nada más y nada menos que Yolanda Andrade, es ahora ella quien aclara esta versión y se confiesa sobre el supuesto amorío lésbico que habría tenido con la sinaloense, mismo que aseguran habría durado tres años.

Como se recordará, hace unas semanas trascendió la versión de que el exparticipante de Acapulco Shore, quien ya fue expulsado del reality de Telemundo, reveló que su exnovia Michelle presuntamente tuvo una relación amorosa con la conductora de Montse & Joe, quien es abiertamente lesbiana y ha tenido romances con varias mujeres como Lorena Meritano, Montserrat Oliver y hasta afirmó que se casó en una ceremonia simbólica con Verónica Castro, aunque ella siempre lo negó.

Yolanda Andrade y Michelle Vieth

De acuerdo a lo que informó el youtuber Alejandro Zúñiga, 'El Potro' balconeó a la protagonista de telenovelas como Mi Pequeña Traviesa y Amigas y rivales al mencionar que presuntamente tuvo un romance secreto de tres años con Yolanda. "A Yolanda Andrade le destapan un nuevo romance... 'El Potro' anda muy bocón. Habló de que anduvo con Michelle Vieth y que tronó con ella porque está amenazada por su ex y que por eso se dejaron. Pues también de Michelle Vieth dijo que anduvo tres años con Yolanda Andrade", reveló entonces.

Michelle Vieth y 'El Potro'

Y aunque Yolanda no se ha pronunciado al respecto, Michelle fue captada en la alfombra roja de la película animada Lightyear, la cual precisamente está causando revuelo pues en 14 países fue censurada debido a que muestran un beso entre dos mujeres. Michelle, quien nunca había tenido que aclarar nada sobre su orientación sexual, fue tajante ante la pregunta de qué opinaba de las declaraciones de su ex y si era cierto que hubo más que una amistad con la conductora de Televisa.

Al escuchar los cuestionamientos, la también conductora de Cuéntamelo Ya! evadió la pregunta en gran parte y solo se limitó a decir que no estaba enterada de nada, cambiando de tema rápidamente: "Ni me enteré corazón, la verdad es que ahorita estoy muy enfocada a conducir (...) Estoy muy contenta porque ahora vamos a debutar en el cine y es algo que no me había tocado hacer y que le hacía falta a mi carrera", dijo en la entrevista mostrada en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

Cabe mencionar que pese a que este rumor ha tomado fuerza, a Vieth solo se le han conocido hombres como parejas, por lo que sería toda una sorpresa si este romance fuera cierto. Michelle estuvo casada con el actor Héctor Soberón, de quien terminó no solo divorciada sino enfrascada en un fuerte pleito luego de que ella lo acusara de filtrar un video íntimo. También se casó y luego separó de Leandro Ampudia y Christian Aparicio, estos últimos padres de sus hijos.

La indiscreción de su expareja fue mal vista por varios usuarios y conductores, quienes desaprobaron que esté ventilando intimidades de su expareja si ya ni siquiera están juntos y, de ser ciertas, se las habría compartido en confianza cuando andaban en el 2019. Esta tampoco sería la primera vez que él exhibe secretos de Vieth, pues también comentó que el ex de la actriz la habría mantenido amenazada e incluso lo llegó a amenazar a él, lo cual provocó que ambos se separaran.

